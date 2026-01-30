Экс-игрок сборной Испании - о Реале: Даже Гвардиола не справился бы

Бывший игрок сборной Испании Хави Мартинес высказался о непростом периоде в «Реале» после январского ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера.

«Мне неизвестны детали случившегося в Мадриде. Я отправлял сообщение Хаби Алонсо, однако ответа не получил – скорее всего, он решил отключить телефон в тот период.

Я не сомневаюсь, что он мог бы достичь высот в «Реале», но это крайне специфическое место и уникальный клуб. Думаю, даже Гвардиола там не добился бы успеха.

Футболистам необходимо давать ощущение независимости. Стоит придерживаться подхода Моуринью или Анчелотти.

Важно установить такой контакт с игроками, чтобы они чувствовали вольность, чтобы присутствовал элемент оправданной анархии. У них должна быть база для того, чтобы действовать на поле свободно», – отметил экс-хавбек «Баварии» в эфире beIN Sports.