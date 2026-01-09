Украина. Премьер лига09 января 2026, 07:23 | Обновлено 09 января 2026, 08:15
Названа самая молодая команда первой части сезона УПЛ
Львовский Рух имеет средний возраст игроков – 22,5 года
Стало известно название самой молодой команды Украинской Премьер-лиги.
Львовский Рух – самая молодая команда УПЛ в текущем сезоне.
Средний возраст игроков львовской команды составляет 22,5 лет.
В топ-5 по возрасту также вошли: Кривбасс, Шахтер, Александрия, Динамо.
Самые молодые команды УПЛ:
- 1. Рух Львов – 22,5 года
- 2. Кривбасс Кривой Рог – 23,4 года
- 3. Шахтер Донецк – 23,7 года
- 4. Александрия – 24,4 года
- 5. Динамо Киев – 25,2 года
Данные: Wyscout
