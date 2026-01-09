Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Названа самая молодая команда первой части сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 07:23 | Обновлено 09 января 2026, 08:15
Названа самая молодая команда первой части сезона УПЛ

Львовский Рух имеет средний возраст игроков – 22,5 года

УПЛ. ФК Рух

Стало известно название самой молодой команды Украинской Премьер-лиги.

Львовский Рух – самая молодая команда УПЛ в текущем сезоне.

Средний возраст игроков львовской команды составляет 22,5 лет.

В топ-5 по возрасту также вошли: Кривбасс, Шахтер, Александрия, Динамо.

Самые молодые команды УПЛ:

  • 1. Рух Львов – 22,5 года
  • 2. Кривбасс Кривой Рог – 23,4 года
  • 3. Шахтер Донецк – 23,7 года
  • 4. Александрия – 24,4 года
  • 5. Динамо Киев – 25,2 года

Данные: Wyscout

Wyscout Динамо Киев рейтинг чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк статистика Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия Кривбасс Кривой Рог
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
