  4. Стало известно, какой футболист сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 03:41 | Обновлено 09 января 2026, 03:58
Стало известно, какой футболист сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ

Геннадий Пасич из ЛНЗ в осенней части сезона провел на поле 1630 минут

Стало известно, какой футболист сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Хавбек клуба ЛНЗ Геннадий Пасич сыграл самое большое количество минут в первой части сезона.

Геннадий Пасич – лидер УПЛ по количеству минут на поле.

Игрок ЛНЗ в текущем сезоне провел 1630 минут на поле.

Топ–5 игроков УПЛ по количеству сыгранных минут:

  • 1. Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы) – 1630 минут
  • 2. Денис Кузык (ЛНЗ Черкассы) – 1583 минуты
  • 3–4. Бакари Конате (Кривбасс Кривой Рог) – 1560 минут
  • 3–4. Ян Юрчец (Кривбасс Кривой Рог) – 1560 минут
  • 5. Иван Пахолюк (Колос Ковалевка) – 1547 минут

Данные: Wyscout

Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
