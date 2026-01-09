Украина. Премьер лига09 января 2026, 03:41 | Обновлено 09 января 2026, 03:58
Стало известно, какой футболист сыграл больше всех минут в сезоне УПЛ
Геннадий Пасич из ЛНЗ в осенней части сезона провел на поле 1630 минут
Хавбек клуба ЛНЗ Геннадий Пасич сыграл самое большое количество минут в первой части сезона.
Геннадий Пасич – лидер УПЛ по количеству минут на поле.
Игрок ЛНЗ в текущем сезоне провел 1630 минут на поле.
Топ–5 игроков УПЛ по количеству сыгранных минут:
- 1. Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы) – 1630 минут
- 2. Денис Кузык (ЛНЗ Черкассы) – 1583 минуты
- 3–4. Бакари Конате (Кривбасс Кривой Рог) – 1560 минут
- 3–4. Ян Юрчец (Кривбасс Кривой Рог) – 1560 минут
- 5. Иван Пахолюк (Колос Ковалевка) – 1547 минут
Данные: Wyscout
