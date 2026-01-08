Украина. Премьер лига08 января 2026, 03:23 | Обновлено 08 января 2026, 04:01
Названо, какой клуб УПЛ имеет наибольший показатель xGA возле своих ворот
Полтава является лидером антирейтинга сезона с показателем 35.37
У клуба Полтава больше всего допущенных ожидаемых голов у своих ворот.
Полтава имеет наибольшее количество xGA в первой части сезона УПЛ 2025/26.
Полтавская команда допустила 35,37 ожидаемых голов, а пропустила 38 голов.
Команды УПЛ с наибольшим количеством xGA в первой части сезона:
- 1. Полтава – 35,37 (38 пропущенных)
- 2. Эпицентр – 31,22 (27 пропущенных)
- 3. Кривбасс – 28,42 (24 пропущенных)
- 4. Кудровка – 27,84 (30 пропущенных)
- 5. Александрия – 25,81 (28 пропущенных)
Данные: Wyscout
