Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 03:23 | Обновлено 08 января 2026, 04:01
Названо, какой клуб УПЛ имеет наибольший показатель xGA возле своих ворот

Полтава является лидером антирейтинга сезона с показателем 35.37

Названо, какой клуб УПЛ имеет наибольший показатель xGA возле своих ворот
УПЛ. Полтава

У клуба Полтава больше всего допущенных ожидаемых голов у своих ворот.

Полтава имеет наибольшее количество xGA в первой части сезона УПЛ 2025/26.

Полтавская команда допустила 35,37 ожидаемых голов, а пропустила 38 голов.

Команды УПЛ с наибольшим количеством xGA в первой части сезона:

  • 1. Полтава – 35,37 (38 пропущенных)
  • 2. Эпицентр – 31,22 (27 пропущенных)
  • 3. Кривбасс – 28,42 (24 пропущенных)
  • 4. Кудровка – 27,84 (30 пропущенных)
  • 5. Александрия – 25,81 (28 пропущенных)

Данные: Wyscout

Wyscout рейтинг чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига показатель xG Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Кривбасс Кривой Рог Кудровка Александрия
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
