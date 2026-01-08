Названо, какой клуб УПЛ имеет наибольший показатель xGA возле своих ворот

У клуба Полтава больше всего допущенных ожидаемых голов у своих ворот.

Полтава имеет наибольшее количество xGA в первой части сезона УПЛ 2025/26.

Полтавская команда допустила 35,37 ожидаемых голов, а пропустила 38 голов.

Команды УПЛ с наибольшим количеством xGA в первой части сезона:

1. Полтава – 35,37 (38 пропущенных)

(38 пропущенных) 2. Эпицентр – 31,22 (27 пропущенных)

(27 пропущенных) 3. Кривбасс – 28,42 (24 пропущенных)

(24 пропущенных) 4. Кудровка – 27,84 (30 пропущенных)

(30 пропущенных) 5. Александрия – 25,81 (28 пропущенных)

Данные: Wyscout