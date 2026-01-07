Украина. Премьер лига07 января 2026, 02:47 | Обновлено 07 января 2026, 03:11
Стало известно, какой игрок имеет наибольшее число ожидаемых ассистов в УПЛ
Бразилец Педриньо из Шахтера – лидер сезона по этому показателю
Бразильский легионер Шахтера Педриньо имеет самое большое количество ожидаемых ассистов в первой части сезона.
Педриньо – лидер УПЛ по количеству ожидаемых ассистов в первой части сезона
По данным Wyscout, показатель бразильца составляет 4,55.
Топ-5 игроков УПЛ по количеству ожидаемых ассистов в сезоне
- 1. Педриньо (Шахтер Донецк) – 4,55
- 2. Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы) – 3,84
- 3. Денис Мирошниченко (Карпаты Львов) – 3,83
- 4. Назар Волошин (Динамо) – 3,14
- 5. Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог) – 3,04
Данные: Wyscout
