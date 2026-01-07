Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 02:47 | Обновлено 07 января 2026, 03:11
Стало известно, какой игрок имеет наибольшее число ожидаемых ассистов в УПЛ

Бразилец Педриньо из Шахтера – лидер сезона по этому показателю

ФК Шахтер

Бразильский легионер Шахтера Педриньо имеет самое большое количество ожидаемых ассистов в первой части сезона.

Педриньо – лидер УПЛ по количеству ожидаемых ассистов в первой части сезона

По данным Wyscout, показатель бразильца составляет 4,55.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству ожидаемых ассистов в сезоне

  • 1. Педриньо (Шахтер Донецк) – 4,55
  • 2. Мухаррем Яшари (ЛНЗ Черкассы) – 3,84
  • 3. Денис Мирошниченко (Карпаты Львов) – 3,83
  • 4. Назар Волошин (Динамо) – 3,14
  • 5. Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог) – 3,04

Данные: Wyscout

Wyscout Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Мухаррем Яшари Денис Мирошниченко Назар Волошин (Динамо) Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Назар Волошин (Левый Берег) рейтинг статистика показатель xG
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
