Два футболиста Реала дисквалифицированы на следующий матч Лиги чемпионов

В среду, 29 января, состоялся матч восьмого тура Лиги чемпионов, в котором встретились португальская «Бенфика» и мадридский «Реал». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:2.

По ходу этого противостояния королевский клуб остался без двоих игроков, которые покинули поле в компенсированное ко второму тайму время.

Защитник Рауль Асенсио и вингер Родриго получили по две желтых карточки, которые трансформировались в красные. Главный тренер мадридской команды Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать на этих игроков в следующем матче турнира.

Соперником «Реала» станет либо норвежский «Буде-Глимт», либо снова придется играть с лиссабонской «Бенфикой». «Сливочные» не сумели завоевать прямую путевку 1/8 финала, поэтому придется играть еще один дополнительный раунд.

В активе Асенсио – 25 матчей в нынешнем сезоне, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Родриго сыграл в 25 поединках, записав на свой счет три результативных удара и шесть ассистов.