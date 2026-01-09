Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику

Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть клуб в 2026 году.

По информации источника, голкипер мечтает играть в Английской премьер-лиге. В случае качественной игры в этом сезоне уже летом 2026 года вратарь может ожидать предложения от клубов из Туманного Альбиона.

В этом сезоне Трубин провел 28 матчей, пропустил 21 гол и 15 раз сохранил ворота на замке.

Ранее сообщалось, что команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время недавних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги.