Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Анатолий мечтает попробовать свои силы в АПЛ
Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть клуб в 2026 году.
По информации источника, голкипер мечтает играть в Английской премьер-лиге. В случае качественной игры в этом сезоне уже летом 2026 года вратарь может ожидать предложения от клубов из Туманного Альбиона.
В этом сезоне Трубин провел 28 матчей, пропустил 21 гол и 15 раз сохранил ворота на замке.
Ранее сообщалось, что команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время недавних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий показал лучший результат в личной гонке сезона
Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника