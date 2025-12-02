Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Англия
02 декабря 2025, 22:22 |
2894
1

Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение

Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги

02 декабря 2025, 22:22 |
2894
1 Comments
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

24-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин серьезно заинтересовал несколько клубов АПЛ, которые готовятся подписать его зимой.

По информации GiveMeSport, команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время осенних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги, однако Анатолий твердо решил – его цель перебраться в АПЛ.

В этом сезоне Трубин провел 20 матчей, пропустил 14 голов и 11 раз сохранил ворота на замке.

Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

По теме:
Две суперзвезды покинут Барселона летом. Клуб их уже проинформировал
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера покидает литовский Шяуляй
80-миллионный трансфер Ливерпуля намерен сменить клуб. Есть преложение
GiveMeSport Анатолий Трубин трансферы АПЛ трансферы Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших клубов УПЛ решил избавиться от скандального легионера
Футбол | 02 декабря 2025, 20:58 0
Один из лучших клубов УПЛ решил избавиться от скандального легионера
Один из лучших клубов УПЛ решил избавиться от скандального легионера

Эйнел Соареш не останется в ЛНЗ

Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Футбол | 02 декабря 2025, 10:25 19
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию

Футболиста направят в один из учебных центров

7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Футбол | 02.12.2025, 14:18
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
7 звезд мирового футбола, которые вполне могли бы играть за другие сборные
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Футбол | 02.12.2025, 07:44
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
Президент Полтавы обратился к Динамо после сенсационной победы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Думаю фейк. В Бенфіці в нього рай. Створені всі умови. Включаючи теплий клімат, гарна вілла, гарантія місця в основі, постійний досвід в ЛЧ. Переходити в умовний Тотенхем чи МЮ в країну дощів та туманів, не гарантоване місце в основі, на нову акліматизацію... Нафіг таке треба йому
Ответить
-5
Популярные новости
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
Новый тренер начал с сенсации. Динамо шокировало поражением от СК Полтава
01.12.2025, 17:34 181
Футбол
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 6
Футбол
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
01.12.2025, 05:22 6
Футбол
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 20
Авто/мото
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем