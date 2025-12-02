Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Вратарь настроен покинуть «Бенфику» ради топовой лиги
24-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин серьезно заинтересовал несколько клубов АПЛ, которые готовятся подписать его зимой.
По информации GiveMeSport, команды из Туманного Альбиона внимательно следили за вратарем во время осенних матчей и готовы сделать следующий шаг. Голкипер также заинтересовал команды Бундеслиги, однако Анатолий твердо решил – его цель перебраться в АПЛ.
В этом сезоне Трубин провел 20 матчей, пропустил 14 голов и 11 раз сохранил ворота на замке.
Ранее главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо остался доволен игрой украинского голкипера Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эйнел Соареш не останется в ЛНЗ
Футболиста направят в один из учебных центров