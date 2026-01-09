Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Куртуа перед финалом: Реал готов взять реванш у Барселоны
Испания
09 января 2026, 05:48 |
Голкипер рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после триумфа над «Атлетико» (2:1) рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с «Барселоной» в решающем матче за Суперкубок Испании, который состоится 11 января.

«Наша цель – только победа. В минувшем сезоне мы дважды уступили им в финалах, поэтому сейчас полны решимости взять верх.

Однако «Барселона» преследует те же цели: они проиграли в последнем Класико в Ла Лиге и теперь горят желанием отыграться.

Нас ждет захватывающее противостояние двух коллективов, каждый из которых нацелен на титул. Сейчас крайне важно качественно восстановить силы, чтобы в воскресенье выйти на поле в оптимальной форме и добиться успеха», – отметил Тибо Куртуа.

По теме:
Финал Суперкубка Испании: Алонсо оценил готовность Мбаппе к игре
Хави готов к новому вызову в АПЛ: что сказал Романо
Винисиус нагло отреагировал на провокации Симеоне
Реал Мадрид Тибо Куртуа Барселона Атлетико - Реал Мадрид Атлетико Мадрид Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: ФК Реал Мадрид
