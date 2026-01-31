Клуб из топ-лиги сделал предложение звезде Шахтера и сборной Украины
Ефим Конопля попал на радары «Удинезе»
Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Удинезе». Об этом сообщает FT.
По информации источника, представитель чемпионата Италии сделал предложение 26-летнему футболисту. Конопля решение еще не принял. Его соглашение с «Шахтером» истекает по окончанию сезона 2025/26.
В текущем сезоне Ефим Коноля провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры с «Шахтером» по центральному защитнику.
