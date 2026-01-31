Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб из топ-лиги сделал предложение звезде Шахтера и сборной Украины
31 января 2026, 17:23
Клуб из топ-лиги сделал предложение звезде Шахтера и сборной Украины

Ефим Конопля попал на радары «Удинезе»

Клуб из топ-лиги сделал предложение звезде Шахтера и сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля привлекает внимание «Удинезе». Об этом сообщает FT.

По информации источника, представитель чемпионата Италии сделал предложение 26-летнему футболисту. Конопля решение еще не принял. Его соглашение с «Шахтером» истекает по окончанию сезона 2025/26.

В текущем сезоне Ефим Коноля провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб ведет переговоры с «Шахтером» по центральному защитнику.

Удинезе трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ Шахтер Донецк Ефим Конопля
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
