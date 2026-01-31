Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселоне предложили 200 миллионов за Педри. Есть ответ сине-гранатовых
Испания
31 января 2026, 18:13
257
1

Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри привлекает внимание «Манчестер Сити». Об это сообщает Fichajes.

По информации источника, гранд Английской Премьер-лиги предложил за 24-летнего футболиста 200 миллионов евро. В Испании отказались отпускать хавбека.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» связалась с окружением Кейна по поводу трансфера.

Педри трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Сити Барселона
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Денис Брегін
якщо це правда то барсуки  дурачьйо.
