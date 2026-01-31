Барселоне предложили 200 миллионов за Педри. Есть ответ сине-гранатовых
«Манчестер Сити» нацелился на подписание испанца
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Педри привлекает внимание «Манчестер Сити». Об это сообщает Fichajes.
По информации источника, гранд Английской Премьер-лиги предложил за 24-летнего футболиста 200 миллионов евро. В Испании отказались отпускать хавбека.
В текущем сезоне Педри провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами. Веб-портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» связалась с окружением Кейна по поводу трансфера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мысли Алексея Сливченко на тему потенциального привлечения в сборную двух бразильцев «Шахтера»
Вингера сборной Украины заподозрили в близком общении с актрисой Джордин Джонс