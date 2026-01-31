Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яремчук перейдет во французский клуб, где работает экс-тренер Шахтера
Франция
31 января 2026, 16:16 |
Яремчук перейдет во французский клуб, где работает экс-тренер Шахтера

«Лион» намерен арендовать форварда сборной Украины с опцией выкупа за пять миллионов евро

Яремчук перейдет во французский клуб, где работает экс-тренер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук покинет чемпионат Греции во время зимнего трансферного окна и продолжит карьеру в составе «Лиона». Об этом сообщили сразу несколько греческих источников.

В услугах 30-летнего футболиста заинтересован клуб, который возглавляет бывший тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека.

«Лион» намерен арендовать украинца с опцией выкупа за пять миллионов евро. В субботу, 31 января, форвард прилетел во Францию для прохождения медосмотра.

Яремчук перебрался а Грецию в июле 2024 года из бельгийского «Брюгге» за два миллиона евро. Провел в красно-белой футболке 49 матчей, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

В составе «Олимпиакоса» завоевал три титула: чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции. В нынешнем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и один ассист.

Контракт украинского нападающего истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро. В активе Яремчука – 65 игр в футболке сборной Украины и 17 результативных ударов.

По теме:
В пятый раз в истории еврокубков французские команды сыграют между собой
Клуб Украинской Премьер-лиги намерен подписать игрока сборной Гвинеи-Бисау
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Лион Роман Яремчук Паулу Фонсека трансферы трансферы Лиги 1 аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Sport24.gr
