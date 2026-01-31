Яремчук перейдет во французский клуб, где работает экс-тренер Шахтера
«Лион» намерен арендовать форварда сборной Украины с опцией выкупа за пять миллионов евро
Форвард сборной Украины Роман Яремчук покинет чемпионат Греции во время зимнего трансферного окна и продолжит карьеру в составе «Лиона». Об этом сообщили сразу несколько греческих источников.
В услугах 30-летнего футболиста заинтересован клуб, который возглавляет бывший тренер донецкого «Шахтера» Пауло Фонсека.
«Лион» намерен арендовать украинца с опцией выкупа за пять миллионов евро. В субботу, 31 января, форвард прилетел во Францию для прохождения медосмотра.
Яремчук перебрался а Грецию в июле 2024 года из бельгийского «Брюгге» за два миллиона евро. Провел в красно-белой футболке 49 матчей, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.
В составе «Олимпиакоса» завоевал три титула: чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции. В нынешнем сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и один ассист.
Контракт украинского нападающего истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро. В активе Яремчука – 65 игр в футболке сборной Украины и 17 результативных ударов.
Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στη Λιόν για ιατρικά ο Γιάρεμτσουκ - Αυτή είναι η συμφωνία με τους ερυθρόλευκους https://t.co/7FojnZYRrX pic.twitter.com/cgwyZCKpy8— SPORT24 (@sport24) January 31, 2026
🚨🇫🇷EXCL: Roman Yaremchuk is in Lyon with his agent in order to complete his transfer to #OL— George Tsarouchas (@geo_tsar) January 31, 2026
ℹ️ Negotiations still ongoing between the Ukrainian striker and the french team for a loan-deal or even a permanent transfer from #OlympiacosFC pic.twitter.com/owBLddSjHB
