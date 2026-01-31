Новый тренер Карпат рассказал, как будет играть его команда
Фран Фернандес поделился своим видением футбола
Зимой клуб УПЛ Карпаты вместо наставника Владислава Лупашко назначил тренером испанского специалиста Франа Фернандеса.
Новый тренер рассказал, как будет играть его команда.
«Учитывая, что мы сейчас находимся в разгаре зимнего трансферного окна, посмотрим, как сформируется состав – как в плане новичков, так и тех, кто покинет команду. Это будет важно в плане характеристик футболистов, которые у нас будут, но у нас уже есть четкая идея: мы хотим быть проактивной командой. Мы стремимся быть командой, которая пытается контролировать игру, создавать инициативу, отбирать мяч как можно выше, быть прессингующей командой.
А когда мы владеем мячом, наши игровые действия должны быть четкими. Я считаю, что у нас есть футболисты с большим техническим мастерством, и мы должны максимально использовать их возможности. В конце концов, как я уже говорил, я сам должен немного адаптироваться под тех футболистов, которые у нас есть. У нас есть молодые талантливые игроки, которые должны расти и помогать команде делать шаг вперед.
И самое главное – это модель игры, которую мы создаем вместе. Именно она в итоге приведет нас к успеху», – сказал Фернандес.
