Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер Карпат рассказал, как будет играть его команда
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 16:45 | Обновлено 31 января 2026, 16:54
262
1

Новый тренер Карпат рассказал, как будет играть его команда

Фран Фернандес поделился своим видением футбола

31 января 2026, 16:45 | Обновлено 31 января 2026, 16:54
262
1 Comments
Новый тренер Карпат рассказал, как будет играть его команда
ФК Карпаты. Франсиско Фернандес

Зимой клуб УПЛ Карпаты вместо наставника Владислава Лупашко назначил тренером испанского специалиста Франа Фернандеса.

Новый тренер рассказал, как будет играть его команда.

«Учитывая, что мы сейчас находимся в разгаре зимнего трансферного окна, посмотрим, как сформируется состав – как в плане новичков, так и тех, кто покинет команду. Это будет важно в плане характеристик футболистов, которые у нас будут, но у нас уже есть четкая идея: мы хотим быть проактивной командой. Мы стремимся быть командой, которая пытается контролировать игру, создавать инициативу, отбирать мяч как можно выше, быть прессингующей командой.

А когда мы владеем мячом, наши игровые действия должны быть четкими. Я считаю, что у нас есть футболисты с большим техническим мастерством, и мы должны максимально использовать их возможности. В конце концов, как я уже говорил, я сам должен немного адаптироваться под тех футболистов, которые у нас есть. У нас есть молодые талантливые игроки, которые должны расти и помогать команде делать шаг вперед.

И самое главное – это модель игры, которую мы создаем вместе. Именно она в итоге приведет нас к успеху», – сказал Фернандес.

По теме:
Динамо завершило первую часть сборов. Что дальше для киевлян
Сенсационный лидер УПЛ обыграл ФК Сараево на сборах в Турции
В расположение Динамо вернулся украинский защитник 2008 года рождения
Фран Фернандес Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31 января 2026, 13:52 10
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»

Ближайшие полгода 18-летний украинский форвард проведет в Нидерландах…

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30 января 2026, 17:08 4
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Марта опубликовала сториз в своем Instagram

В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Бокс | 31.01.2026, 09:12
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Футбол | 31.01.2026, 15:35
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Салах и Холанд – лидеры по выплате налогов. Отдают миллионы
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Теннис | 31.01.2026, 13:05
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Це якийсь нагорняк номер 2
Ответить
0
Популярные новости
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 3
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 55
Теннис
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
Моуриньо может покинуть Бенфику: агент подтвердил переговоры
30.01.2026, 03:17 3
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем