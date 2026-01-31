Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля

1 февраля на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся три финальных матча: финал в мужском одиночном разряде и финалы юниорских турниров.

Центральный поединок дня между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву.

Расписание финалов на Australian Open 2026 на 1 февраля (Rod Laver Arena):