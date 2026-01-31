Australian Open31 января 2026, 17:46 |
215
0
Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля
В воскресенье в Мельбурне состоятся три поединка за трофей
31 января 2026, 17:46 |
215
0
1 февраля на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся три финальных матча: финал в мужском одиночном разряде и финалы юниорских турниров.
Центральный поединок дня между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву.
Расписание финалов на Australian Open 2026 на 1 февраля (Rod Laver Arena):
- 03:00: Екатерина Тупицына – Ксения Ефремова [3]
- 04:30: Кейтон Ханс [4] – Жига Шешко [7]
- 10:30: Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [4]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2026, 21:48 0
В матче «Барселоны» ставим на результат, в поединке «Реала» – на стандарты
Бокс | 31 января 2026, 02:32 0
Британец против боев с ютуберами, сообщил Уоррен
Бокс | 31.01.2026, 09:12
Теннис | 31.01.2026, 10:12
Теннис | 31.01.2026, 13:38
Комментарии 0
Популярные новости
30.01.2026, 04:02 1
30.01.2026, 03:52 1
30.01.2026, 07:59 1
30.01.2026, 15:57 2
31.01.2026, 08:03 4
30.01.2026, 17:08 5
Футзал
31.01.2026, 13:05 63