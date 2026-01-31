Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля

В воскресенье в Мельбурне состоятся три поединка за трофей

Когда играют Алькарас и Джокович? Расписание финалов на AО-26 на 1 февраля
1 февраля на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся три финальных матча: финал в мужском одиночном разряде и финалы юниорских турниров.

Центральный поединок дня между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву.

Расписание финалов на Australian Open 2026 на 1 февраля (Rod Laver Arena):

  • 03:00: Екатерина Тупицына – Ксения Ефремова [3]
  • 04:30: Кейтон Ханс [4] – Жига Шешко [7]
  • 10:30: Карлос Алькарас [1] – Новак Джокович [4]
По теме:
Карлос Алькарас – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал Australian Open
ФОТО. Украинский след. Награждение: Рыбакина получила трофей Aus Open 2026
Елена РЫБАКИНА: «Огромное спасибо Казахстану. Я чувствовала поддержку»
расписание Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
