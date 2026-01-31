Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ястремская получила соперницу в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби
WTA
31 января 2026, 18:55 | Обновлено 31 января 2026, 18:56
Ястремская получила соперницу в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби

Даяна в первом раунде пятисотника в ОАЭ встретится с Беатрис Хаддад Майей

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) сыграет на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде украинка поборется с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей (WTA 61). Поединок состоится 2 февраля.

Ранее Даяна ни разу не играла против Беатрис. Победительница поединка в 1/8 финала встретится со второй сеяной Екатерины Александровой (WTA 11).

В квалификации пятисотника в Абу-Даби сыграла украинка Юлия Стародубцева, которая в первом круге отбора уступила Сонай Картал.

Матчи основной сетки в Абу-Даби пройдут с 1 по 7 февраля.

Турнирная сетка WTA 500 в Абу-Даби

По теме:
Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби
Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева сыграет в квалификации WTA 500 в Абу-Даби. Известна соперница
Даяна Ястремская Беатрис Хаддад Майя WTA Абу-Даби жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
