Экс-представитель сборной Украины нарвался на хейт, унизив игрока Динамо

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский попал в курьезную ситуацию, неправильно назвав фамилию футболиста «Динамо» Шолы Огунданы, из-за чего нарвался на негативные комментарии от болельщиков «Динамо» в социальных сетях.

Глывинский: «Как там его, Шола Огон*она?»

Ведущий: «Только первая буква, как название нашей страны»

Глывинский: «Угон*она?»

Шола Огундана присоединился к киевскому «Динамо» летом прошлого года. Вингер провел в чемпионате Украины девять матчей, где один раз смог забить.