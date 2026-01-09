Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Экс-представитель сборной Украины нарвался на хейт, унизив игрока Динамо

Глывинский неправильно произнес фамилию Шолы Огунданы

Экс-представитель сборной Украины нарвался на хейт, унизив игрока Динамо
УАФ. Александр Глывинский

Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский попал в курьезную ситуацию, неправильно назвав фамилию футболиста «Динамо» Шолы Огунданы, из-за чего нарвался на негативные комментарии от болельщиков «Динамо» в социальных сетях.

Глывинский: «Как там его, Шола Огон*она?»

Ведущий: «Только первая буква, как название нашей страны»

Глывинский: «Угон*она?»

Шола Огундана присоединился к киевскому «Динамо» летом прошлого года. Вингер провел в чемпионате Украины девять матчей, где один раз смог забить.

  

Шола Огундана Александр Глывинский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
