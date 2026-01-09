Экс-представитель сборной Украины нарвался на хейт, унизив игрока Динамо
Глывинский неправильно произнес фамилию Шолы Огунданы
Бывший пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский попал в курьезную ситуацию, неправильно назвав фамилию футболиста «Динамо» Шолы Огунданы, из-за чего нарвался на негативные комментарии от болельщиков «Динамо» в социальных сетях.
Глывинский: «Как там его, Шола Огон*она?»
Ведущий: «Только первая буква, как название нашей страны»
Глывинский: «Угон*она?»
Шола Огундана присоединился к киевскому «Динамо» летом прошлого года. Вингер провел в чемпионате Украины девять матчей, где один раз смог забить.
