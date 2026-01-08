Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции

В Кувейте состоялся поединок за Суперкубок Франции, в котором встретились ПСЖ и «Марсель».

Первый по-настоящему опасный момент состоялся у ворот парижан, когда Балерди замкнул навес с углового, и Шевалье выручил свою команду. Номинальные хозяева ответили ударом головой Мендеша, который не сумел воспользоваться неуверенными действиями голкипера Рульи и не попал в ворота.

К забитому голу в ворота «Марселя» привела ошибка «провансальцев» на своей половине поля. Витинья сыграл на перехвате и переадресовал мяч на Дембеле, который технично перебросил футбольный снаряд через Рульи.

Подопечные Роберто Де Дзерби попытались перевести игру к штрафной соперников, но угрожали воротам преимущественно после навесов с угловых. Едва не сравнял счет Гуири, но с его ударом с близкого расстояния справился Шевалье. Был близок к успеху Веа, который из-за пределов штрафной немного не попал в ворота. Удвоить преимущество ПСЖ мог Мендеш, но в этом эпизоде надежно сыграл Рульи.

После перерыва «провансальцы» продолжили искать пути к воротам соперников. Снова свое мастерство продемонстрировал Шевалье, который среагировал на удар Пайшана, а затем отбил добивание от Павара. Мог дальним ударом отличиться Дуэ, но он немного не попал в ворота.

И все же, номинальные гости добились своего. Шевалье в штрафной зацепил Гринвуда, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал все тот же Гринвуд.

Команды заиграли намного осторожнее, но на последних минутах основного времени «Марсель» провел еще одну результативную атаку. После прострела Траоре Пачо срезал мяч в собственные ворота. Парижане сразу перевели игру к штрафной соперников и таки смогли спасти встречу. Длинный заброс Баркола завершил скидкой на Рамуша, который сравнял счет.

По регламенту команды без овертаймов сразу пробивали пенальти, и героем серии стал Шевалье. Голкипер отбил два 11-тиметровых удара, а парижане все пенальти реализовали. Таким образом, ПСЖ в непростой борьбе выиграл Суперкубок Франции. Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе «красно-синих»: на поле он так и не вышел.

Суперкубок Франции.

ПСЖ – «Марсель» – 2:2 (пенальти – 4:1)

Голы: Дембеле (13), Рамуш (90+5) – Гринвуд (76, пенальти), Пачо (87, автогол)

Серия пенальти: 1:0 – Рамуш, 1:0 – О'Райли (вратарь), 2:0 – Витинья, 2:0 – Траоре (вратарь), 3:0 – Мендеш, 3:1 – Мурильо, 4:1 – Дуэ.

Предупреждения: Веа (48), Хейбьерг (53), Медина (85)

ПСЖ: Шевалье, Витинья, Дембеле, Дуэ, Заир-Эмери (Маюлу, 89), Кварацхелия (Баркола, 72), Маркиньос, Мендеш, Невес, Пачо, Руис (Рамуш, 89).

«Марсель»: Рульи, Павар, Балерди, Эмерсон, Медина, Веа (Мурильо, 77), Гейбьерг, Гринвуд (О'Райли, 90+2), Гуири (Обамеянг, 67), Кондогбия, Пайшан (Траоре, 67).

Стадион «Джабер Аль-Ахмед» (Эль-Кувейт, Кувейт)

ПСЖ – МАРСЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА