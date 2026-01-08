Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
Суперкубок Франции
ПСЖ
08.01.2026 20:00 – FT 2 : 2
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Марсель
Франция
08 января 2026, 22:08 | Обновлено 08 января 2026, 23:00
1638
3

Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции

Парижане спасли матч, а затем взяли трофей

08 января 2026, 22:08 | Обновлено 08 января 2026, 23:00
1638
3 Comments
Фееричная кульминация. ПСЖ вырвал у Марселя Суперкубок Франции
ФК ПСЖ

В Кувейте состоялся поединок за Суперкубок Франции, в котором встретились ПСЖ и «Марсель».

Первый по-настоящему опасный момент состоялся у ворот парижан, когда Балерди замкнул навес с углового, и Шевалье выручил свою команду. Номинальные хозяева ответили ударом головой Мендеша, который не сумел воспользоваться неуверенными действиями голкипера Рульи и не попал в ворота.

К забитому голу в ворота «Марселя» привела ошибка «провансальцев» на своей половине поля. Витинья сыграл на перехвате и переадресовал мяч на Дембеле, который технично перебросил футбольный снаряд через Рульи.

Подопечные Роберто Де Дзерби попытались перевести игру к штрафной соперников, но угрожали воротам преимущественно после навесов с угловых. Едва не сравнял счет Гуири, но с его ударом с близкого расстояния справился Шевалье. Был близок к успеху Веа, который из-за пределов штрафной немного не попал в ворота. Удвоить преимущество ПСЖ мог Мендеш, но в этом эпизоде надежно сыграл Рульи.

После перерыва «провансальцы» продолжили искать пути к воротам соперников. Снова свое мастерство продемонстрировал Шевалье, который среагировал на удар Пайшана, а затем отбил добивание от Павара. Мог дальним ударом отличиться Дуэ, но он немного не попал в ворота.

И все же, номинальные гости добились своего. Шевалье в штрафной зацепил Гринвуда, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти реализовал все тот же Гринвуд.

Команды заиграли намного осторожнее, но на последних минутах основного времени «Марсель» провел еще одну результативную атаку. После прострела Траоре Пачо срезал мяч в собственные ворота. Парижане сразу перевели игру к штрафной соперников и таки смогли спасти встречу. Длинный заброс Баркола завершил скидкой на Рамуша, который сравнял счет.

По регламенту команды без овертаймов сразу пробивали пенальти, и героем серии стал Шевалье. Голкипер отбил два 11-тиметровых удара, а парижане все пенальти реализовали. Таким образом, ПСЖ в непростой борьбе выиграл Суперкубок Франции. Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе «красно-синих»: на поле он так и не вышел.

Суперкубок Франции.

ПСЖ – «Марсель» – 2:2 (пенальти – 4:1)

Голы: Дембеле (13), Рамуш (90+5) – Гринвуд (76, пенальти), Пачо (87, автогол)

Серия пенальти: 1:0 – Рамуш, 1:0 – О'Райли (вратарь), 2:0 – Витинья, 2:0 – Траоре (вратарь), 3:0 – Мендеш, 3:1 – Мурильо, 4:1 – Дуэ.

Предупреждения: Веа (48), Хейбьерг (53), Медина (85)

ПСЖ: Шевалье, Витинья, Дембеле, Дуэ, Заир-Эмери (Маюлу, 89), Кварацхелия (Баркола, 72), Маркиньос, Мендеш, Невес, Пачо, Руис (Рамуш, 89).

«Марсель»: Рульи, Павар, Балерди, Эмерсон, Медина, Веа (Мурильо, 77), Гейбьерг, Гринвуд (О'Райли, 90+2), Гуири (Обамеянг, 67), Кондогбия, Пайшан (Траоре, 67).

Стадион «Джабер Аль-Ахмед» (Эль-Кувейт, Кувейт)

ПСЖ – МАРСЕЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Мурильо (Марсель).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
87’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Пачо (ПСЖ).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
ПСЖ – Марсель – 2:2 (пен. 4:1). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин
ВИДЕО. Автогол игрока ПСЖ. Марсель вышел вперед в Суперкубке на 87-й мин
Марсель Суперкубок Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Марсель
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
sahka1981
Ці трофеї наче саиі липнуть до ПСЖ)))
Пачо звісно начудив з автоголом, цікаво чи викладе його оцінки спорт юа на сайті. Ось наприклад, після провального матчу Маркіньойса з Баварією, вони чомусь забули це зробити.
+3
Falko
Люди думали - Сафонов крут. А з'ясувалося, що то ПСЖ під час серій замикає рамку на подвійну аутентифікацію і активує шамана в підтрибунці. 
Доннарума, Сафонов, Шевальє - всі такі різні за скілами, а результат завжди однаковий )
(висновок: Сафонов не крут)
0
С Пп
Без Забарного защита ПСЖ прям огонь  Огонь в пожаре в бардаке во время наводнения. 
-1
