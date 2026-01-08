Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Марсель – 2:2 (пен. 4:1). Драма в Суперкубке. Видео голов и обзор
Суперкубок Франции
ПСЖ
08.01.2026 20:00 – FT 2 : 2
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Марсель
Франция
08 января 2026, 22:57 | Обновлено 08 января 2026, 22:58
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 20:00 в Кувейте прошел матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играли на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

В матче за трофей встретились чемпион Лиги 1 и победитель Кубка Франции (ПСЖ) и вице-чемпион Франции (Марсель).

На 13-й минуте Усман Дембеле элегантно перекинул голкипера, а на 76-й минуте Мэйсон Гринвуд с пенальти сравнял счет.

Марсель вышел вперед на 87-й благодаря автоголу Пачо, а Гонсалу Рамуш спас ПСЖ, сравняв счет на 90+5 мин (2:2),

Украинский центрбек Илья Забарный остался в резерве ПСЖ.

Суперкубок Франции. Кувейт, 8 января 2026

ПСЖ – Марсель – 2:2 (пен. 4:1)

Гол: Дембеле, 13, Рамуш, 90+5 – Гринвуд, 76, Пачо, 87 (автогол)

Серия пенальти: Гонсалу Рамуш (1:0), О'Райли (не забил), Витинья (2:0) Хамед Траоре (не забил), Нуну Мендеш (3:0), Майкл Мурильо (3:1), Дезире Дуэ (4:1)

Видео голов и обзор матча

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Дезире Дуэ (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Микаэль Мурильо (Марсель).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Нуно Мендеш (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ), асcист Брэдли Баркола.
87’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Пачо (ПСЖ).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ), асcист Витор Феррейра.
Марсель Суперкубок Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Марсель Илья Забарный Усман Дембеле видео голов и обзор серия пенальти Мейсон Гринвуд Вильян Пачо автогол Гонсалу Рамуш пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
