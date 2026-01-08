Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
08 января 2026, 21:54 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
448
0

ВИДЕО. Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин

Основное время матча ПСЖ с Марселем за трофей завершилось со счетом 2:2

08 января 2026, 21:54 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
448
0
ВИДЕО. Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин
Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.

Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин

Основное время матча ПСЖ с Марселем за трофей завершилось со счетом 2:2, и будут пенальти

ГОЛ! 2:2. Гонсалу Рамуш, 90+5 мин

Марсель Суперкубок Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор ПСЖ - Марсель Гонсалу Рамуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
