ВИДЕО. Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.

Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин

Основное время матча ПСЖ с Марселем за трофей завершилось со счетом 2:2, и будут пенальти

ГОЛ! 2:2. Гонсалу Рамуш, 90+5 мин