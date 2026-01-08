Франция08 января 2026, 21:54 | Обновлено 08 января 2026, 23:01
ВИДЕО. Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин
Основное время матча ПСЖ с Марселем за трофей завершилось со счетом 2:2
8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.
Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.
Гонсалу Рамуш спас ПСЖ от поражения в Суперкубке, забив на 90+5 мин
Основное время матча ПСЖ с Марселем за трофей завершилось со счетом 2:2, и будут пенальти
ГОЛ! 2:2. Гонсалу Рамуш, 90+5 мин
