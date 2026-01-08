В четверг, 8 января, состоится матч Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдет в городе Кувейт (Кувейт) на стадионе «Джабер Аль-Ахмед», начало — в 20:00.

Парижский клуб в тринадцатый раз подряд примет участие в Суперкубке Франции. В этой серии матчей «ПСЖ» потерпел лишь одно поражение. Всего на счету парижан 13 побед в Суперкубке, тогда как «Марсель» выигрывал этот трофей лишь дважды. Ранее команды дважды разыгрывали между собой Суперкубок Франции и обменялись победами: в 2010 году успех праздновал «Марсель», а в 2020-м сильнее оказался «ПСЖ». В нынешнем сезоне принципиальные соперники уже встречались между собой — и тогда победу на «Велодроме» одержал марсельский клуб, минимально переиграв парижан со счётом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Марсель», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.