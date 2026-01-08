Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Марсель. Текстовая трансляция. LIVE
08 января 2026, 19:58 | Обновлено 08 января 2026, 20:08
ПСЖ – Марсель. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка Суперкубка Франции

Коллаж Sport.ua

В четверг, 8 января, состоится матч Суперкубка Франции, в котором встретятся «ПСЖ» и «Марсель». Игра пройдет в городе Кувейт (Кувейт) на стадионе «Джабер Аль-Ахмед», начало — в 20:00.

Парижский клуб в тринадцатый раз подряд примет участие в Суперкубке Франции. В этой серии матчей «ПСЖ» потерпел лишь одно поражение. Всего на счету парижан 13 побед в Суперкубке, тогда как «Марсель» выигрывал этот трофей лишь дважды. Ранее команды дважды разыгрывали между собой Суперкубок Франции и обменялись победами: в 2010 году успех праздновал «Марсель», а в 2020-м сильнее оказался «ПСЖ». В нынешнем сезоне принципиальные соперники уже встречались между собой — и тогда победу на «Велодроме» одержал марсельский клуб, минимально переиграв парижан со счётом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Марсель», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

