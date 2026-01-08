8 января на Джабер Аль Ахмад Интернешнл пройдет матч Суперкубка Франции, в котором ПСЖ встретится с Марселем. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда даже по своим меркам провела успешнейший сезон. Тут и долгожданная победа в Лиге чемпионов - как же долго об этом бредили что в Париже, что в Катаре - но Луис Энрике со второй попытки все же взял Ушастого. Кроме того, помимо всех возможных титулов на родине весной, продолжали развивать успехи и в новом сезоне. Сразу после приобретения Забарного получилось взять Суперкубок УЕФА, а в конце 2025-го прибавили и Межконтинентальный кубок - оба раза дожимая соперников по пенальти.

Есть, правда, ложка дегтя, даже полторы. Во-первых, один титул все же упустили: летом проиграли, причем разгромно, финал клубного чемпионата мира. Ну и в Лиге 1 все еще фаворит остается за спиной у Ланса, пусть и с минимальным отставанием - 39 очков против 40.

Марсель

Клуб после проваленного позапрошлого сезона подписал немало звездных футболистов летом 2024-го года. И руководить этим всем поставили Де Дзерби, чьи амбиции переросли Брайтон. Что же, во Франции экс-наставник Шахтера с хода добился, пожалуй, максимума возможного в 2024/2025: сделал новых подопечных вице-чемпионом.

Сейчас получается не все. В Лиге чемпионов французы поначалу проигрывали, но сейчас у них неплохой актив в виде девяти очков. В своем первенстве все начиналось со драки в первом же туре в раздевалке. Вроде бы в целом ситуацию там наладили. Но все же от пары лидеров сейчас Олимпик там отстает. Особенно после того, как в прошлом туре, уже в январе, на своем поле уступили 0:2 Нанту. Не в лучшем настроении пришлось ехать на Ближний Восток...

Статистика личных встреч

У парижан было пять побед кряду. Но в сентябре они минимально, 0:1, уступили старому сопернику.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в реванш в исполнении столичного гранда. Вряд ли они так уж мотивированы таким национальным титулом, но это принципиальный соперник, да и все помнят осеннюю неудачу. Ставим на победу команды Забарного в основное время (коэффициент - 1,63).