Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Лунин может перейти в «Тоттенхэм»
Вратарь «Реала» Андрей Лунин оказался в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает известный британский портал TEAMtalk.
Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего украинца, который, несмотря на высокую оценку в Мадриде, остается дублером Тибо Куртуа.
Бельгиец прошлым летом продлил контракт еще на два года, поэтому шансов на стабильную игровую практику у Лунина немного. Учитывая это, «Реал» готов рассмотреть трансфер в 2026 году, а сам вратарь серьезно заинтересован в переезде в Премьер-лигу.
Кроме «Тоттенхэма», за ситуацией также следят еще несколько команд АПЛ. У «шпор» есть сомнения относительно долгосрочной перспективы нынешнего первого номера Гульельмо Викарио, поэтому кандидатура Лунина рассматривается как приоритетная.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игру Хаджар Абделькадеры трудно назвать «теннисом»
Киевляне поздравили Редушко