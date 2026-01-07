Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель

Лунин может перейти в «Тоттенхэм»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин оказался в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает известный британский портал TEAMtalk.

Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего украинца, который, несмотря на высокую оценку в Мадриде, остается дублером Тибо Куртуа.

Бельгиец прошлым летом продлил контракт еще на два года, поэтому шансов на стабильную игровую практику у Лунина немного. Учитывая это, «Реал» готов рассмотреть трансфер в 2026 году, а сам вратарь серьезно заинтересован в переезде в Премьер-лигу.

Кроме «Тоттенхэма», за ситуацией также следят еще несколько команд АПЛ. У «шпор» есть сомнения относительно долгосрочной перспективы нынешнего первого номера Гульельмо Викарио, поэтому кандидатура Лунина рассматривается как приоритетная.

По теме:
Футболист Шахтера не захотел возвращаться в Украину и нашел новый клуб
Бавария предложила контракт суперталанту, который хочет в Реал
Атлетико – Реал. Текстовая трансляция матча
Тоттенхэм трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Гульельмо Викарио
Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а смысл под Викарио сидеть?
Ответить
0
