Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель

Вратарь «Реала» Андрей Лунин оказался в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает известный британский портал TEAMtalk.

Лондонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 26-летнего украинца, который, несмотря на высокую оценку в Мадриде, остается дублером Тибо Куртуа.

Бельгиец прошлым летом продлил контракт еще на два года, поэтому шансов на стабильную игровую практику у Лунина немного. Учитывая это, «Реал» готов рассмотреть трансфер в 2026 году, а сам вратарь серьезно заинтересован в переезде в Премьер-лигу.

Кроме «Тоттенхэма», за ситуацией также следят еще несколько команд АПЛ. У «шпор» есть сомнения относительно долгосрочной перспективы нынешнего первого номера Гульельмо Викарио, поэтому кандидатура Лунина рассматривается как приоритетная.