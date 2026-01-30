Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Звездный Аль-Хиляль вырвал ничью с голом на 90-й минуте
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
29.01.2026 17:00 – FT 2 : 2
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
30 января 2026, 17:23 | Обновлено 30 января 2026, 17:50
Вечером 29 января сыграны три матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 января сыграны три матча 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

По итогам игрового дня изменения получила турнирная таблица.

Звездный Аль-Хиляль вырвал ничью в игре против Аль-Кадисия, забив гол на 90-й минуте (2:2).

Аль-Иттихад, у которого Карим Бензема не был включен в заявку, упустил победу, пропустив от команды Аль-Фатех на 90+9 минуте (2:2).

Преимущество клуба Аль-Хиляль над Аль-Ахли составляет три очка. Аль-Наср с Криштиану Роналду отстает от лидера на 6 пунктов.

Топ-7: Аль-Хиляль (46 очков), Аль-Ахли (43), Аль-Наср, Аль-Кадисия (по 40), Аль-Таавун (35), Аль-Иттихад (31), Аль-Иттифак (29).

Чемпионат Саудовской Аравии

18-й тур, 29 января 2025

Аль-Кадисия – Аль-Хиляль – 2:2

Голы: Нандес, 10, Киньонес, 76 – Рубен Невеш, 6, Салим Аль-Давсари, 90

Незабитый пенальти: Салем Аль-Давсари, 53

Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:2

Голы: Батна, 74 (пен), Варгас, 90+9 – Аль-Шехри, 25, 84 (пен)

Аль-Хазем – Аль-Шабаб – 0:4

Голы: Карлос Жуниор, 51, 65, 89, Браунхилл, 75

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 18 14 4 0 47 - 18 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд 46
2 Аль-Ахли Джидда 18 13 4 1 33 - 12 02.02.26 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Ахли Джидда28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун 43
3 Аль-Наср Эр-Рияд 17 13 1 3 45 - 18 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа 40
4 Аль-Кадaсиа 18 12 4 2 43 - 18 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа29.01.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Хиляль25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха 40
5 Аль-Таавун 17 11 2 4 35 - 20 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун26.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Таавун22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 35
6 Аль-Иттихад 18 9 4 5 33 - 23 01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд22.01.26 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Иттихад16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад 31
7 Аль-Иттифак 18 8 5 5 27 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Таавун28.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Иттифак24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом16.01.26 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 29
8 Аль-Халидж 18 7 4 7 38 - 30 03.02.26 19:30 Аль-Халидж - Аль-Кадaсиа28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Халидж16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж 25
9 Аль-Фатех 18 6 4 8 24 - 33 01.02.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Хазм29.01.26 Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттихад25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд 22
10 Неом 17 6 3 8 21 - 28 30.01.26 19:30 Неом - Дамак24.01.26 Неом 0:3 Аль-Ахли Джидда21.01.26 Аль-Иттифак 0:0 Неом18.01.26 Неом 1:2 Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех 21
11 Аль-Фейха 18 5 5 8 19 - 32 01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха28.01.26 Аль-Фейха 3:1 Аль-Халидж25.01.26 Аль-Фейха 2:0 Аль-Фатех22.01.26 Аль-Хиляль 4:1 Аль-Фейха17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха 20
12 Аль-Хазм 18 5 5 8 19 - 34 01.02.26 19:30 Аль-Фатех - Аль-Хазм29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак22.01.26 Аль-Таавун 2:2 Аль-Хазм18.01.26 Аль-Хазм 1:5 Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма 20
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 18 3 7 8 18 - 25 01.02.26 17:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха29.01.26 Аль-Хазм 0:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.01.26 Аль-Халидж 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма17.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом 16
14 Аль-Холуд 17 5 0 12 25 - 32 30.01.26 19:30 Аль-Холуд - Аль-Наср Эр-Рияд24.01.26 Аль-Холуд 1:2 Аль-Иттифак20.01.26 Аль-Фатех 2:5 Аль-Холуд17.01.26 Аль-Холуд 0:1 Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад 15
15 Аль-Рияд 18 2 6 10 18 - 38 02.02.26 17:15 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Хиляль21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд18.01.26 Аль-Рияд 1:3 Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд 12
16 Дамак 17 1 8 8 14 - 30 30.01.26 19:30 Неом - Дамак26.01.26 Аль-Хазм 2:1 Дамак21.01.26 Дамак 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд17.01.26 Аль-Фейха 1:1 Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак 11
17 Аль-Ахдуд 17 2 3 12 14 - 33 02.02.26 19:30 Аль-Ахдуд - Неом26.01.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Ахдуд21.01.26 Аль-Ахдуд 2:2 Аль-Рияд16.01.26 Аль-Халидж 4:1 Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда 9
18 Аль-Наджма 18 0 5 13 18 - 37 01.02.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Наджма28.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Рияд25.01.26 Аль-Наджма 1:3 Аль-Кадaсиа20.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Аль-Наджма16.01.26 Аль-Наджма 1:1 Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма 5
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Варгас (Аль-Фатех), асcист Фахад Акил Аль-Зубайди.
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Салех Аль-Шехри (Аль-Иттихад).
74’
ГОЛ ! С пенальти забил Мурад Батна (Аль-Фатех).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Салех Аль-Шехри (Аль-Иттихад).
Динамо – Кауно Жальгирис – 0:1. Спарринг в Турции. Видео гола и обзор
Италия – Венгрия – 2:2. Разыграли путевку в плей-офф. Видео голов и обзор
Аль-Холуд – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Аль-Кадисия Аль-Фатех Аль-Хазем Аль-Шабаб видео голов и обзор Хулиан Киньонес Рубен Невеш Салим Аль-Давсари Карим Бензема
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
