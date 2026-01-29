Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ – Бавария – 1:2. Трудная победа Компани и Ко. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 13:04 | Обновлено 29 января 2026, 13:16
236
0

ПСВ – Бавария – 1:2. Трудная победа Компани и Ко. Видео голов и обзор

Мюнхенцы минимально обыграли команду из Нидерландов

29 января 2026, 13:04 | Обновлено 29 января 2026, 13:16
236
0
ПСВ – Бавария – 1:2. Трудная победа Компани и Ко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Мюнхенская Бавария завершила основной этап розыгрыша Лиги чемпионов тяжелой победой над нидерландским ПСВ (2:1), где игроки немецкого гранда забили решающий гол в конце матча.

Подопечные Венсана Компани активно начали поединок, создав несколько опасных случаев у ворот хозяев – голкипер ПСВ Матей Коварж сумел отвести угрозу от своих ворот. ПСВ тоже создал несколько хороших случаев, но счет так и остался «сухим» в первые 45 минут игры.

В середине второго тайма немецкий клуб сумел размочить счет в игре – Мусиала поразил ворота ПСВ после передачи Карла. Футболисты ПСВ сумели сравнять счет усилиями Сайбири, забившего на 78 минуте игры. Окончательный счет матча установил Кейн - англичанин расстроил голкипера ПСВ на 84 минуте игры.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

ПСВ – Бавария – 1:2

Голы: Сайбири, 78 – Мусиала, 58, Кейн, 84

События матча

90’ +4
Мауро Джуниор (ПСВ Эйндховен) получает красную карточку.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Луис Диас.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен), асcист Гус Тиль.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария), асcист Леннарт Карл.
По теме:
ВИДЕО. Гвардиола оценил гол Трубина в матче против Реала
Публично извинились. Чешский клуб вернет средства фанатам после позора в ЛЧ
Боруссия Д – Интер – 0:2. Шедевр Димарко. Видео голов и обзор
Гарри Кейн видео голов и обзор Джамал Мусиала Исмаэль Сайбари Бавария ПСВ Лига чемпионов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 0
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29 января 2026, 01:44 2
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Футбол | 29.01.2026, 10:44
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
Мбаппе отреагировал на забитый мяч Трубина: «Этот гол ничего не менял»
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
Футбол | 29.01.2026, 12:49
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
В Испании выбрали худшего футболиста Реала после поражения от Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
В УЕФА приняли решение по игроку сборной Армении, оскорбившего Украину
28.01.2026, 11:50 5
Футзал
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
27.01.2026, 10:53
Футбол
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 111
Теннис
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
Плей-офф Лиги чемпионов. Кто с кем в 1/16 финала: предварительная сетка
29.01.2026, 06:47 9
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем