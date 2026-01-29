ПСВ – Бавария – 1:2. Трудная победа Компани и Ко. Видео голов и обзор

Мюнхенская Бавария завершила основной этап розыгрыша Лиги чемпионов тяжелой победой над нидерландским ПСВ (2:1), где игроки немецкого гранда забили решающий гол в конце матча.

Подопечные Венсана Компани активно начали поединок, создав несколько опасных случаев у ворот хозяев – голкипер ПСВ Матей Коварж сумел отвести угрозу от своих ворот. ПСВ тоже создал несколько хороших случаев, но счет так и остался «сухим» в первые 45 минут игры.

В середине второго тайма немецкий клуб сумел размочить счет в игре – Мусиала поразил ворота ПСВ после передачи Карла. Футболисты ПСВ сумели сравнять счет усилиями Сайбири, забившего на 78 минуте игры. Окончательный счет матча установил Кейн - англичанин расстроил голкипера ПСВ на 84 минуте игры.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

ПСВ – Бавария – 1:2

Голы: Сайбири, 78 – Мусиала, 58, Кейн, 84