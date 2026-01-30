Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора
Матч 20-го тура чемпионата Турции состоится в пятницу, 30 января, в 19:00 по киевскому времени
В пятницу, 30 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Антальяспор» и «Трабзонспор».
Команды сыграют на стадионе «Corendon Airlines Park» в Fynfkmt. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинские футболисты – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков – выйдут на поле с первых минут.
«Антальяспор» набрал 19 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Трабзонспор» занимает третье место, имея в своем активе 41 пункт.
Стартовые составы на матч чемпионата Турции Антальяспор – Трабзонспор:
