Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора

В пятницу, 30 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Антальяспор» и «Трабзонспор».

Команды сыграют на стадионе «Corendon Airlines Park» в Fynfkmt. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинские футболисты – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков – выйдут на поле с первых минут.

«Антальяспор» набрал 19 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Трабзонспор» занимает третье место, имея в своем активе 41 пункт.

Стартовые составы на матч чемпионата Турции Антальяспор – Трабзонспор: