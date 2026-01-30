Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора
Турция
Сыграют ли Зубков и Батагов? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора

Матч 20-го тура чемпионата Турции состоится в пятницу, 30 января, в 19:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В пятницу, 30 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Турции, в котором встретятся «Антальяспор» и «Трабзонспор».

Команды сыграют на стадионе «Corendon Airlines Park» в Fynfkmt. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинские футболисты – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков – выйдут на поле с первых минут.

«Антальяспор» набрал 19 баллов и разместился на 14-й позиции в турнирной таблице. «Трабзонспор» занимает третье место, имея в своем активе 41 пункт.

Стартовые составы на матч чемпионата Турции Антальяспор – Трабзонспор:

По теме:
Антальяспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона прекратила сотрудничество с конкурентом украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо, который играл за сборную Украины, сменил клуб
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
