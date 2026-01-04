Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Испания
04 января 2026, 23:42
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» планирует громкую кадровую перезагрузку во время летнего трансферного окна. Руководство «сливочных» намерено не только усилить состав, но и существенно сократить количество игроков.

Как сообщает источник, одним из футболистов, которых могут попросить искать новый клуб, является Андрей Лунин. Украинский голкипер, несмотря на качественные выступления в матчах, когда он получал шанс, остается тенью Тибо Куртуа. Возвращение бельгийца после травмы фактически закрыло Лунину путь к стабильной игровой практике, что делает его уход вполне вероятным.

Кроме украинца, в список потенциальных «на выход» попали также защитники Ферлан Менди и Фран Гарсия. В средней линии клуб готов рассмотреть продажу Дани Себальоса и Эдуардо Камавинги.

В атаке «Реал» также не против разгрузить состав: среди кандидатов на трансфер называют Браима Диаса, Гонсало Гарсию и Родриго Гоэса. Кроме того, мадридцы могут попрощаться с опытными Давидом Алабой и Антонио Рюдигером.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
