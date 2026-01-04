Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

Мадридский «Реал» планирует громкую кадровую перезагрузку во время летнего трансферного окна. Руководство «сливочных» намерено не только усилить состав, но и существенно сократить количество игроков.

Как сообщает источник, одним из футболистов, которых могут попросить искать новый клуб, является Андрей Лунин. Украинский голкипер, несмотря на качественные выступления в матчах, когда он получал шанс, остается тенью Тибо Куртуа. Возвращение бельгийца после травмы фактически закрыло Лунину путь к стабильной игровой практике, что делает его уход вполне вероятным.

Кроме украинца, в список потенциальных «на выход» попали также защитники Ферлан Менди и Фран Гарсия. В средней линии клуб готов рассмотреть продажу Дани Себальоса и Эдуардо Камавинги.

В атаке «Реал» также не против разгрузить состав: среди кандидатов на трансфер называют Браима Диаса, Гонсало Гарсию и Родриго Гоэса. Кроме того, мадридцы могут попрощаться с опытными Давидом Алабой и Антонио Рюдигером.