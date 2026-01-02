Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Испания
02 января 2026, 00:32 |
290
0

Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала

Андрей пообещал, что клуб будет бороться за титулы

02 января 2026, 00:32 |
290
0
Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после выхода из мини-отпуска поделился эмоциями и обратился к болельщикам клуба. Во время первой тренировки команды, которая была открыта для фанатов, украинец пообещал, что клуб будет бороться за трофеи.

«После праздников очень приятно снова вернуться в эту атмосферу и почувствовать любовь болельщиков. Мы будем стараться принести успех и трофеи всем фанатам Реала. Мы все понимаем, где находимся, и имеем одинаковые цели», – подчеркнул Лунин.

Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.

По теме:
Ямаль пропустил первую тренировку в 2026 году – что случилось?
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Let’s go, Viktor». Жирона отреагировала на желания Цыганкова в 2026 году
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Бокс | 01 января 2026, 08:00 0
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»
Владимир КЛИЧКО: «Драться с ним для меня честь. Я его очень уважаю»

Украинец – об Энтони Джошуа

ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
Теннис | 01 января 2026, 17:48 8
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год
ФОТО. Как ведущие украинские теннисистки отпраздновали Новый год

Марта встречала в Брисбене, Даяна – на Бали, Олейникова – в Киеве, Свитолина – в дороге

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Хоккей | 01.01.2026, 11:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Футбол | 01.01.2026, 23:58
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
80 минут Ярмолюка. Брентфорд и Тоттенхэм расписали нулевую ничью
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 01.01.2026, 07:44
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 9
Футбол
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
01.01.2026, 08:11 8
Футбол
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены участники матча за выживание
31.12.2025, 10:55
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один подарок. ЛНЗ подписал лидеров другого клуба УПЛ
01.01.2026, 18:23 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
31.12.2025, 08:06 12
Футбол
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
31.12.2025, 06:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем