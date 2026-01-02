Лунин выступил с важным обещанием болельщикам Реала
Андрей пообещал, что клуб будет бороться за титулы
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после выхода из мини-отпуска поделился эмоциями и обратился к болельщикам клуба. Во время первой тренировки команды, которая была открыта для фанатов, украинец пообещал, что клуб будет бороться за трофеи.
«После праздников очень приятно снова вернуться в эту атмосферу и почувствовать любовь болельщиков. Мы будем стараться принести успех и трофеи всем фанатам Реала. Мы все понимаем, где находимся, и имеем одинаковые цели», – подчеркнул Лунин.
Ранее украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Испании.
