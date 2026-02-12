Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Все решил один гол. Александрия в спарринге обыграла Рустави
Товарищеские матчи
Александрия
12.02.2026 16:00 – FT 1 : 0
Рустави
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 18:48
103
0

Все решил один гол. Александрия в спарринге обыграла Рустави

Поединок «Александрия» – «Рустави» завершился со счетом 1:0

12 февраля 2026, 18:48
103
0
Все решил один гол. Александрия в спарринге обыграла Рустави
ФК Александрия

«Александрия» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда сыграла контрольный матч с клубом «Рустави» из Грузии.

Соперник «Александрии» представляет элитный дивизион чемпионата Грузии и оказал украинскому клубу достойное сопротивление.

Исход поединка решил единственный гол. На 62-й минуте отличился игрок «Александрии» Дмитрий Черныш.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Александрия» (Украина) – «Рустави» (Грузия) – 1:0

Гол: Черныш, 62

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
