ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес продлил контракт с Барселоной

Испания
30 января 2026, 17:26 | Обновлено 30 января 2026, 17:48
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новый контракт меду чемпионом Испании и 22-летним футболистом рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне Фермин Лопес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» связалась с окружением Кейна по поводу трансфера.

Фермин Лопес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона продление контракта
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
