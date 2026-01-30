ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес продлил контракт с Барселоной
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года
Испанский полузащитник Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Новый контракт меду чемпионом Испании и 22-летним футболистом рассчитан до лета 2031 года.
В текущем сезоне Фермин Лопес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» связалась с окружением Кейна по поводу трансфера.
Feel Barça.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2026
Fight for Barça.
Stay at Barça.
Fermín 2031. pic.twitter.com/WTVDmXQm4d
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лион и Астон Вилла набрали по 21 очку из 24 возможных
Артур заявил, что ему не подходил стиль игры «фиолетовых»