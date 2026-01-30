ОФИЦИАЛЬНО. Фермин Лопес продлил контракт с Барселоной

Испанский полузащитник Фермин Лопес продлил контракт с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Новый контракт меду чемпионом Испании и 22-летним футболистом рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне Фермин Лопес провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» связалась с окружением Кейна по поводу трансфера.