9 января, свою встречу в четвертьфинале турнира в Окленде проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Сонай Картал (WTA 68).

Матч должен начаться в 07:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Украинская спортсменка хорошо начала этот сезон, уже одержав две победы. Элина с первым номером посева имеет отличные шансы на трофей в Окленде. Свитолина в первом круге разобралась с Варварой Грачевой – 6:3, 6:1. Во втором раунде спортсменка имела больше проблем против британки Кэти Бултер – 7:5, 6:4, но удалось выиграть ключевые розыгрыши. Украинка не изменяет своему стилю, она надежно играет на задней линии, в каких-то случаях перебегает своих соперниц.

Если посмотреть на сетку, соперниц топ-уровня нет, хотя даже середняки могут составить серьезную конкуренцию. Из теннисисток, которые остались на турнире, самыми опасными выглядит йович и Еала – потенциальные оппонентки Элины в полуфинале и финале.

Сонай Картал

Британка считается крепким середняком мирового тенниса, она может выдать мощный матч против сильной соперницы, хотя в целом не может похвастаться значимыми успехами.

Картал начала этот турнир с тяжелого матча против Джанис Тжен из Индонезии – 6:1, 6:7, 6:3. Проще было во втором круге против немки Эллы Зайдель, которую удалось обыграть в двух сетах – 6:3, 6:1. В первом матче спортсменку спасла первая подача, в 73% она попадала в корт с первого раза, к тому же, удалось выполнить целых 8 эйсов. Матч против первой сеяной однозначно будет сложным, надо будет показать свой лучший теннис, чтоб иметь шансы на успех.

Личные встречи

Соперницы пересекались всего раз, матч состоялся в прошлом году на грунтовом турнире в Мадриде, тогда Свитолина выиграла меньше чем за час – 6:3, 6:1.

Прогноз

Украинка будет фаворитом в этом матче, Свитолина выше в рейтинге, да и в целом сильнее. Картал может удивить, но в предстоящем матче я не жду сенсации. Возможно, будет нелегко, но украинка должна побеждать за счет высокого класса и опыта. Поставлю на успех Свитолиной с форой -3,5 гейма.