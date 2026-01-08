Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Окленде
WTA
08 января 2026, 22:44 |
280
0

Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Окленде

Четвертьфинальный поединок начнется 9 января ориентировочно в 07:00 по Киеву

08 января 2026, 22:44 |
280
0
Элина Свитолина – Сонай Картал. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

9 января, свою встречу в четвертьфинале турнира в Окленде проведут Элина Свитолина (WTA 13) и Сонай Картал (WTA 68).

Матч должен начаться в 07:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка хорошо начала этот сезон, уже одержав две победы. Элина с первым номером посева имеет отличные шансы на трофей в Окленде. Свитолина в первом круге разобралась с Варварой Грачевой – 6:3, 6:1. Во втором раунде спортсменка имела больше проблем против британки Кэти Бултер – 7:5, 6:4, но удалось выиграть ключевые розыгрыши. Украинка не изменяет своему стилю, она надежно играет на задней линии, в каких-то случаях перебегает своих соперниц.

Если посмотреть на сетку, соперниц топ-уровня нет, хотя даже середняки могут составить серьезную конкуренцию. Из теннисисток, которые остались на турнире, самыми опасными выглядит йович и Еала – потенциальные оппонентки Элины в полуфинале и финале.

Сонай Картал

Британка считается крепким середняком мирового тенниса, она может выдать мощный матч против сильной соперницы, хотя в целом не может похвастаться значимыми успехами.

Картал начала этот турнир с тяжелого матча против Джанис Тжен из Индонезии – 6:1, 6:7, 6:3. Проще было во втором круге против немки Эллы Зайдель, которую удалось обыграть в двух сетах – 6:3, 6:1. В первом матче спортсменку спасла первая подача, в 73% она попадала в корт с первого раза, к тому же, удалось выполнить целых 8 эйсов. Матч против первой сеяной однозначно будет сложным, надо будет показать свой лучший теннис, чтоб иметь шансы на успех.

Личные встречи

Соперницы пересекались всего раз, матч состоялся в прошлом году на грунтовом турнире в Мадриде, тогда Свитолина выиграла меньше чем за час – 6:3, 6:1.

Прогноз

Украинка будет фаворитом в этом матче, Свитолина выше в рейтинге, да и в целом сильнее. Картал может удивить, но в предстоящем матче я не жду сенсации. Возможно, будет нелегко, но украинка должна побеждать за счет высокого класса и опыта. Поставлю на успех Свитолиной с форой -3,5 гейма.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
09.01.2026 -
07:00
Сонай Картал
Фора Свитолиной (-3.5) 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Милан – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ПСЖ – Марсель. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Франции
Элина Свитолина Сонай Картал WTA Окленд прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
Теннис | 08 января 2026, 17:26 0
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup
ВИДЕО. Сборная Бельгии переиграла Чехию и вышла в полуфинал United Cup

Зизу Бергс и Элизе Мертенс решили исход противостояния в одиночных матчах

«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
Бокс | 07 января 2026, 22:34 19
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику
«Научитесь прощать». Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику

Ломаченко поздравил украинцев с Рождеством

ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Футбол | 08.01.2026, 19:42
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Биатлон | 08.01.2026, 09:57
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08.01.2026, 07:22
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
Зидан готов возглавить Манчестер Юнайтед, если будут выполнены два условия
07.01.2026, 05:02 7
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем