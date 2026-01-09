Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну

Легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о взглядах бывшего наставника киевского гранда Юрия Семина, который по паспорту является рашистом.

«Нет, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу с ним разговаривать – даже руки бы ему не подал», – сказал Олег Лужный.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.