Украина. Премьер лига09 января 2026, 06:02 |
733
1
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Лужный рассказал о взглядах Семина
09 января 2026, 06:02 |
733
Легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о взглядах бывшего наставника киевского гранда Юрия Семина, который по паспорту является рашистом.
«Нет, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу с ним разговаривать – даже руки бы ему не подал», – сказал Олег Лужный.
Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.
07.01.2026, 08:20 17
підстилки як і всі інших рупори Кремля!
ЧМОшникии!