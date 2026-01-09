Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 06:02 |
733
1

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну

Лужный рассказал о взглядах Семина

09 января 2026, 06:02 |
733
1 Comments
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
ФК Динамо. Юрий Семин

Легендарный футболист киевского «Динамо» Олег Лужный рассказал о взглядах бывшего наставника киевского гранда Юрия Семина, который по паспорту является рашистом.

«Нет, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу с ним разговаривать – даже руки бы ему не подал», – сказал Олег Лужный.

Ранее Лужный отреагировал на информацию, что может возглавить сборную Украины, сообщив, что его интересует возвращение в клубный футбол.

По теме:
ФОТО. Визуализация от УПЛ. Американские горки в верхней шестерке
Украинец, который не подошел Динамо, за солидные деньги едет в Европу
Костюк провел важный разговор с защитником Динамо и сборной Украины
Олег Лужный Юрий Семин Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: 1927.kiev.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Футбол | 09 января 2026, 00:01 3
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом.

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Футбол | 09.01.2026, 03:32
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Легенде футбола и двукратному обладателю Золотого мяча диагностировали рак
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08.01.2026, 09:02
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
RomеоBoss
Як же він не буде підтримувати свого гнома,коли Семін така ж путінська 
підстилки як і всі інших рупори Кремля!
ЧМОшникии!
Ответить
0
Популярные новости
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 5
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
Ястремская за один час в Брисбене разгромила финалистку US Open 2021
07.01.2026, 04:30 12
Теннис
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем