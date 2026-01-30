Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»
Лига чемпионов
30 января 2026, 23:22
Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»

Тренер – о Мастантуоно

Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

После неудачного матча «Реала» против «Бенфики» (2:4) главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа раскритиковал Франко Мастантуоно.

По информации испанских СМИ, наставник прямо сказал 18-летнему аргентинцу о его слабом уровне.

«Он играет значительно ниже своего уровня», – сказал Арбелоа.

В этом сезоне Мастантуоно провел 22 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на гол украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:2). На последнем стандартном положении Трубин забил головой, что вывело лиссабонцев в плей-офф.

