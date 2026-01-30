Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»

После неудачного матча «Реала» против «Бенфики» (2:4) главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа раскритиковал Франко Мастантуоно.

По информации испанских СМИ, наставник прямо сказал 18-летнему аргентинцу о его слабом уровне.

«Он играет значительно ниже своего уровня», – сказал Арбелоа.

В этом сезоне Мастантуоно провел 22 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на гол украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:2). На последнем стандартном положении Трубин забил головой, что вывело лиссабонцев в плей-офф.