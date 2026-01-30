Альваро АРБЕЛОА: «Он играет значительно ниже своего уровня»
Тренер – о Мастантуоно
После неудачного матча «Реала» против «Бенфики» (2:4) главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа раскритиковал Франко Мастантуоно.
По информации испанских СМИ, наставник прямо сказал 18-летнему аргентинцу о его слабом уровне.
«Он играет значительно ниже своего уровня», – сказал Арбелоа.
В этом сезоне Мастантуоно провел 22 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на гол украинского вратаря Анатолия Трубина в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:2). На последнем стандартном положении Трубин забил головой, что вывело лиссабонцев в плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец следил за турнирной таблицей
В клубе будут ждать, пока он адаптируется