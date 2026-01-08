ВИДЕО. Феноменальная игра. WTA смакует: Свитолина выиграла поинт-недели

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 января 2026, 15:01 | Обновлено 08 января 2026, 15:04
Элина фантастически отыграла от обороны в одном из розыгрышей матча против Бултер

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла фантастический поинт в матче 1/8 финала турнира WTA 250 в Окленде против Кэти Бултер.

В одном из розыгрышей Элина великолепно отыграла от обороны, достав все удары британки, а после красиво положила мяч в свободную часть корта.

Португальский журналист Жозе Моргадо в своем Twitter написал: «Поинт-недели от Свитолиной!»

Элина переиграла Бултер со счетом 7:5, 6:4 за 2 часа и 3 минуты. Ее следующей оппоненткой будет еще одна представительница Великобритании Сонай Картал.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Кэти Бултер

