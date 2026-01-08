Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Аманду Анисимову из США.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [16] – Аманда Анисимова (США) [2] – 6:4, 6:3

За матч Марта отдала только одну свою подачу и спасла пять брейк-поинтов. Костюк четыре раза сделала брейк.

Марта провела четвертое очное противостояние против Анисимовой и в третий раз обыграла американку.

Костюк стартовала в Брисбене со второго круга, где одолела Юлию Путинцеву. Следующей соперницей украинки будет победительница поединка Мирра Андреева (WTA 9) – Линда Носкова (Чехия, WTA 12).

Марта одержала четвертую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA в карьере и десятую над представительницами первой десятки.

Костюк проведет 21-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и поборется за девятый полуфинал.

Марта – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде Брисбена. 8 января свой матч 1/16 финала проиграла Даяна Ястремская, которая не сумела справиться с Джессикой Пегулой.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Нижняя часть сетки WTA 500 в Брисбене

Инфографика