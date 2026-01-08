Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
WTA
08 января 2026, 14:22 | Обновлено 08 января 2026, 15:41
3130
19

Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Аманду Анисимову из США.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) [16] – Аманда Анисимова (США) [2] – 6:4, 6:3

За матч Марта отдала только одну свою подачу и спасла пять брейк-поинтов. Костюк четыре раза сделала брейк.

Марта провела четвертое очное противостояние против Анисимовой и в третий раз обыграла американку.

Костюк стартовала в Брисбене со второго круга, где одолела Юлию Путинцеву. Следующей соперницей украинки будет победительница поединка Мирра Андреева (WTA 9) – Линда Носкова (Чехия, WTA 12).

Марта одержала четвертую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA в карьере и десятую над представительницами первой десятки.

Костюк проведет 21-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и поборется за девятый полуфинал.

Марта – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде Брисбена. 8 января свой матч 1/16 финала проиграла Даяна Ястремская, которая не сумела справиться с Джессикой Пегулой.

Видеообзор матча

Статистика матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Нижняя часть сетки WTA 500 в Брисбене

Инфографика

По теме:
Даяна Ястремская – Джессика Пегула. Поражение в Брисбене. Видеообзор матча
Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Аманда Анисимова WTA Брисбен выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mevast
Дякуємо Марто за яскраву перемогу у напруженому валідольному поєдинку. Підняла настрій українцям.
Ответить
+24
introvert
Ну, це вже зовсім інша справа. Це той самий фенікс, відроджений з попелу дитячого марнославства, якого ми всі хотіли бачити. 
Блискуче, Марта. Так тримати! 
Ответить
+24
Андрій Заліщук
Бомба!!! Молодчина, Марто!!!
Ответить
+24
Sergiy20
Чудова гра від Марти! Так тримати!
Ответить
+19
Jolland
Вітання! Не дарма всією Україною дивилися і вірили в Марту!
Ответить
+17
Попандопуло из Одессы
Ай, браво, Мартуся! Особенно радует психологическая составляющая этой победы. Аманда значительно больше и чаще психовала, и Марта на её фоне выглядела монолитом сосредоточенности.
Очень нужная победа для самой Марты.
Ответить
+17
C.Пеклов
Ось,що означає добра подача!Браво Марта!
Ответить
+17
C.Пеклов
Молодець!Чудова гра!
Ответить
+17
Адепт Фалька
Марта зробила цей день трохи щасливішим для всіх українців🇺🇦🇺🇦🇺🇦 від Ужгорода до Луганська, від Києва до Ялти!🌊 🥳🥳Так, і донеччани теж щиро радіють за кияночку, і ніхто цього не заборонить. Не варто ділити за містами на міжнар. арені.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Ответить
+16
kollekciy
Марту з Великою перемогою. Топ 3 це дуже хороший залік у скарбничку. Хоча, я на цю гру покладав хороші надії на перемогу Марти. Марта завжди добре грає з Анісімовою. В минулорічній Досі Марті зовсім трохи не вистачило дотиснути Аманду, яка потім і виграла той прем'єр з якого почався її прорив.
Головний плюс Марти сьогодні, це на диво стабільна подача майже всю гру, і також відсутність явних спадів у грі Марти підчас гри. Хорошим показником було також намагання Мартою часто приймати подачу ударом на виліт. З топами Марта в більшості боїться ризикувати приймати на виліт.
Після такої якісної гри сьогодні, маю хороші надії на наступну гру, не зважаючи на те хто з двох буде.  
Ответить
+16
pricolist
Круто!
Ответить
+16
Микола Захарченко
Марта просто красуня !! 🇺🇦✌️ 
Після прикрої поразки Даяни відчутно підняла настрій ! Україно вперед !
Ответить
+15
Sashamar
Якщо Марті не заважають власні комплекси (а також бутіки з сукнями в голові ), вона здатна виграти в кого завгодно. Тепер побажаємо Носковій встояти проти представниці північних народів, бо юна путіністка (це ми вже знаємо достеменно) Андрєєва подіє на Марту як ота ганчірка на бика.     Взагалі результати дня гарні. На Даяну особливої надії не було, хоч боролася вона гідно. Всі інші виграли. Про Снігур відомо, також на ITF  виграли Завацька та Єсипчук.
Ответить
+13
Vlad Holl
Друга гра поспіль і велике задоволення від того як грає Марта. Подача , прийом , потужні удари , все це на вищому рівні. Якщо буде так грати на протязі всього сезону , то побачимо дуже багато перемог і виграних турнірів. Тьфу , тьфу ! Дякую за гру і відношення до неї! 
Ответить
+12
pawa
Порадувала всю Україну! Велике спасибі тобі, Марто, за чудову гру! Бажаємо перемони в Брісбені!!!
Ответить
+12
Kharkiv
Браво дочка!
Ответить
+10
RomеоBoss
Я взаголі не розумію як Анісімова з 
зайвими кг.ще непогано протистояла
Марте ! Ну а Костюк зробила все від
себе що залежить! Гадаю далі ще одна
суперниця з країни не навистной нам! 
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
⭐⭐⭐DK CHEMP🤍💙🥇
Динамівський київський характер творить дива
Ответить
-8
