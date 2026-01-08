Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Марта переиграла Аманду в двух сетах в третьем раунде австралийского пятисотника
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Аманду Анисимову из США.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) [16] – Аманда Анисимова (США) [2] – 6:4, 6:3
За матч Марта отдала только одну свою подачу и спасла пять брейк-поинтов. Костюк четыре раза сделала брейк.
Марта провела четвертое очное противостояние против Анисимовой и в третий раз обыграла американку.
Костюк стартовала в Брисбене со второго круга, где одолела Юлию Путинцеву. Следующей соперницей украинки будет победительница поединка Мирра Андреева (WTA 9) – Линда Носкова (Чехия, WTA 12).
Марта одержала четвертую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA в карьере и десятую над представительницами первой десятки.
Костюк проведет 21-й четвертьфинал в карьере на уровне Тура и поборется за девятый полуфинал.
Марта – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в одиночном разряде Брисбена. 8 января свой матч 1/16 финала проиграла Даяна Ястремская, которая не сумела справиться с Джессикой Пегулой.
Видеообзор матча
Статистика матча
Фото с матча
Нижняя часть сетки WTA 500 в Брисбене
Инфографика
Встреча 1/8 финала начнется 8 января ориентировочно в 08:00 по Киеву
Блискуче, Марта. Так тримати!
Очень нужная победа для самой Марты.
Головний плюс Марти сьогодні, це на диво стабільна подача майже всю гру, і також відсутність явних спадів у грі Марти підчас гри. Хорошим показником було також намагання Мартою часто приймати подачу ударом на виліт. З топами Марта в більшості боїться ризикувати приймати на виліт.
Після такої якісної гри сьогодні, маю хороші надії на наступну гру, не зважаючи на те хто з двох буде.
Після прикрої поразки Даяни відчутно підняла настрій ! Україно вперед !
зайвими кг.ще непогано протистояла
Марте ! Ну а Костюк зробила все від
себе що залежить! Гадаю далі ще одна
суперниця з країни не навистной нам!