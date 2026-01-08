Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета
Даяна потерпела поражение от Джессики Пегулы в матче 1/8 финала пятисотника в Австралии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В третьем раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от шестой ракетки мира Джессики Пегулы из США за 2 часа и 20 минут.
WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) [4] – 7:5, 2:6, 3:6
Ястремская провела первое очное противостояние против Пегулы на уровне Тура и второе, если учитывать встречу на Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии сборных Украины и США в 2022 году. Тогда Даяна переиграла Джессику в двух партиях.
Ястремская в Брисбене стартовала с первого круга и успела пройти Талию Гибсон и Лейлу Фернандес. На следующей неделе украинка выступит на пятисотнике в Аделаиде, после чего отправится на Australian Open 2026.
Выигранный трехсетовик у Даяны стал для Пегулы вторым на кортах Брисбена в этом году. Во втором круге она в непростом поединке дожала Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет 10-я сеяная Людмила Самсонова.
Видеообзор матча
Фото с матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник не подпишет контракт с чемпионом Украины
Встреча 1/8 финала начнется 8 января ориентировочно в 08:00 по Киеву
От і результат... Одне і те ж...
10 подвійних помилок.
Очки на своїй подачі:
Перша подача - 57%. Ви тільки вдумайтесь - 57%... Це повне дно!!!!
Друга подача - 44%...!!!!!!!!!
Очки на прийомі:
Перша подача - 39%...
Друга подача - 41%...
І це на фоні 32х річної Пегули...!!!!!!
Які значні перемоги, які трофеї...
Нехай йде у моделі, фотосети...
Бо останній трофей вона виграла ще у 2019 році!!!!!