Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 января 2026, 13:05
Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета

Даяна потерпела поражение от Джессики Пегулы в матче 1/8 финала пятисотника в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от шестой ракетки мира Джессики Пегулы из США за 2 часа и 20 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) [4] – 7:5, 2:6, 3:6

Ястремская провела первое очное противостояние против Пегулы на уровне Тура и второе, если учитывать встречу на Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии сборных Украины и США в 2022 году. Тогда Даяна переиграла Джессику в двух партиях.

Ястремская в Брисбене стартовала с первого круга и успела пройти Талию Гибсон и Лейлу Фернандес. На следующей неделе украинка выступит на пятисотнике в Аделаиде, после чего отправится на Australian Open 2026.

Выигранный трехсетовик у Даяны стал для Пегулы вторым на кортах Брисбена в этом году. Во втором круге она в непростом поединке дожала Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет 10-я сеяная Людмила Самсонова.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Даяна Ястремская Джессика Пегула WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Ну тут хоч поборолася, завдання мінімум виконано, тобто 1/8, далі хай Пегулка винесе кацапку, удачі їй!
Vlad Holl
Ну як з такою подачею (10 подвійних ) і такою кількістю невимушених можна виграти !? У такої Пегули треба вигравати, а не віддавати їй свої подачі на рівному місці. Коли вже з'явиться стабільність ? 
Александр Филоимонов
Даяна сегодня просто отвратительно подавала, столько двойных, первой подачи практически не было. А  игрокам первой десятки давать возвращаться в матч вообще недопустимо, они такое непрощяют, надо было закрывать игру в двух местах, в третьем месте против Пегулы шансов было не очень много, хоть и были, но Ястремская все ей подарила сама.
C.Пеклов
Позитивні зміни у грі вже є.Але треба працювати і над влучністю і над психікою.
Yaroslav
Ну а що ви хотіли - замість того, щоб пахати на тренуваннях, набивати день за днем подачу та прийом подачі - Даяна зі своїм абреком літає по морях/океанах та фотосесії за фотосесіями...
 От і результат... Одне і те ж... 
 10 подвійних помилок.
 Очки на своїй подачі:
 Перша подача - 57%. Ви тільки вдумайтесь - 57%... Це повне дно!!!!
 Друга подача - 44%...!!!!!!!!! 
 
 Очки на прийомі:
 Перша подача - 39%...
 Друга подача - 41%...
 І це на фоні 32х річної Пегули...!!!!!!
 
 Які значні перемоги, які трофеї...
 Нехай йде у моделі, фотосети...
 Бо останній трофей вона виграла ще у 2019 році!!!!!
Jymmi
Все равно наша Даяночка красивее, и для нас это победа! 
