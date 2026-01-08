Ястремская в Брисбене уступила 6-й ракетке после выигранного первого сета

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В третьем раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от шестой ракетки мира Джессики Пегулы из США за 2 часа и 20 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/8 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) [4] – 7:5, 2:6, 3:6

Ястремская провела первое очное противостояние против Пегулы на уровне Тура и второе, если учитывать встречу на Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии сборных Украины и США в 2022 году. Тогда Даяна переиграла Джессику в двух партиях.

Ястремская в Брисбене стартовала с первого круга и успела пройти Талию Гибсон и Лейлу Фернандес. На следующей неделе украинка выступит на пятисотнике в Аделаиде, после чего отправится на Australian Open 2026.

Выигранный трехсетовик у Даяны стал для Пегулы вторым на кортах Брисбена в этом году. Во втором круге она в непростом поединке дожала Анну Калинскую. Ее следующей соперницей будет 10-я сеяная Людмила Самсонова.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine