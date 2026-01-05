Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде украинка на двух тай-брейках переиграла Талию Гибсон (Австралия, WTA 118) за 1 час и 58 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Талия Гисбон (Австралия) [WC] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Ястремская провела первое очное противостояние против Гибсон.

Даяна сыграла первый поединок в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет 13-я сеяная Лейла Фернандес (Канада, WTA 22). Ранее Ястремская трижды играла против Фернандес – счет 2:1 в пользу Лейлы.

Помимо Ястремской, Украину в одиночном разряде Брисбена также представит Марта Костюк. Костюк во втором круге поборется с Юлией Путинцевой.