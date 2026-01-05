Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене
WTA
05 января 2026, 12:21 | Обновлено 05 января 2026, 12:50
682
3

Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене

Даяна переиграла Талию Гибсон в первом раунде пятисотника в Австралии

05 января 2026, 12:21 | Обновлено 05 января 2026, 12:50
682
3 Comments
Непростой старт сезона: Ястремская вышла в 1/16 финала WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В первом раунде украинка на двух тай-брейках переиграла Талию Гибсон (Австралия, WTA 118) за 1 час и 58 минут.

WTA 500 Брисбен. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Талия Гисбон (Австралия) [WC] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)

Ястремская провела первое очное противостояние против Гибсон.

Даяна сыграла первый поединок в сезоне 2026 года. Ее следующей оппоненткой будет 13-я сеяная Лейла Фернандес (Канада, WTA 22). Ранее Ястремская трижды играла против Фернандес – счет 2:1 в пользу Лейлы.

Помимо Ястремской, Украину в одиночном разряде Брисбена также представит Марта Костюк. Костюк во втором круге поборется с Юлией Путинцевой.

По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Анисимова обошла Гауфф
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Даяна Ястремская Талия Гибсон WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
Теннис | 05 января 2026, 10:11 0
Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026

Хуберт в двух сетах одолел Александра и вывел сборную Польши вперед в игре с Германией

Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Футбол | 04 января 2026, 23:44 11
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04.01.2026, 14:44
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем
Футбол | 05.01.2026, 09:47
Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем
Динамо или Казахстан? Будковский прокомментировал слухи о своем будущем
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
З перемогою!Дуже важко далася Даяні гра.Чомусь у суперниці подача була більш потужною і влучною.І тільки  у 2 половині 2 сету Дая зрозуміла, що їй краще подавати через центр!Сподобалося,що в арсеналі Даяни з'явилися дропи.Бажаю успіху в наступному матчі! 
Ответить
+3
Glor
Главное есть победа! А старт всегда непростым выдаётся
Ответить
+3
Адепт Фалька
Вітання Даяні! Радісний момент для всіх українців від Ужгорода до Луганська, від Києва до Ялти🌊🎉🎉
Подальших перемог на турнірі!
Ответить
+2
Популярные новости
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
04.01.2026, 08:45 14
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 18
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем