По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
Во второй день 1/32 финала мейджор покинули пять сеяных спортсменов
22 января завершились все встречи второго круга Открытого чемпионата Австралии 2026.
По итогам поединков двух раундов мейджор покинул 21 сеяный игрок (9 теннисистов и 12 теннисисток). Из них всего шесть вылетели на стадии 1/32 финала.
Во второй день второго раунда Australian Open покинули два сеяных теннисиста и три сеянных теннисистки: Стефанос Циципас [31], Денис Шаповалов [21], Паула Бадоса [25], Алена Остапенко [24] и Белинда Бенчич [10].
Они присоединились к Эмме Радукану [29], которая проиграла свой поединок второго круга днем ранее.
Начиная с третьего раунда на турнирах Grand Slam уже возможны встречи между сеяными теннисистами / теннисистками.
Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 22 января:
- Стефанос Циципас [31] – Томаш Махач – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
- Денис Шаповалов [21] – Марин Чилич – 4:6, 3:6, 2:6
Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 22 января:
- Паула Бадоса [25] – Оксана Селехметьева – 4:6, 4:6
- Алена Остапенко [24] – Ван Синьюй – 6:4, 4:6, 4:6
- Белинда Бенчич [10] – Никола Бартункова – 3:6, 6:0, 4:6
Сеяные теннисисты, который покинули Australian Open по итогам двух раундов:
- Феликс Оже-Альяссим [7] (R1)
- Иржи Легечка [17] (R1)
- Флавио Коболли [20] (R1)
- Таллон Грикспор [23] (R1)
- Артур Риндеркнеш [24] (R1)
- Брендон Накашима [27] (R1)
- Жоау Фонсека [28] (R1)
- Стефанос Циципас [31] (R2)
- Денис Шаповалов [21] (R2)
Сеяные теннисистки, который покинули Australian Open по итогам двух раундов:
- 🏳️ Екатерина Александрова [11] (R1)
- Эмма Наварро [15] (R1)
- Людмила Самсонова [18] (R1)
- Марта Костюк [20] (R1)
- Лейла Фернандес [22] (R1)
- Даяна Ястремская [26] (R1)
- София Кенин [27] (R1)
- Майя Джойнт [30] (R1)
- Эмма Радукану [29] (R2)
- Паула Бадоса [25] (R2)
- Алена Остапенко [24] (R2)
- Белинда Бенчич [10] (R2)
