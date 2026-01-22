По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок

22 января завершились все встречи второго круга Открытого чемпионата Австралии 2026.

По итогам поединков двух раундов мейджор покинул 21 сеяный игрок (9 теннисистов и 12 теннисисток). Из них всего шесть вылетели на стадии 1/32 финала.

Во второй день второго раунда Australian Open покинули два сеяных теннисиста и три сеянных теннисистки: Стефанос Циципас [31], Денис Шаповалов [21], Паула Бадоса [25], Алена Остапенко [24] и Белинда Бенчич [10].

Они присоединились к Эмме Радукану [29], которая проиграла свой поединок второго круга днем ранее.

Начиная с третьего раунда на турнирах Grand Slam уже возможны встречи между сеяными теннисистами / теннисистками.

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 22 января:

Стефанос Циципас [31] – Томаш Махач – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7) Денис Шаповалов [21] – Марин Чилич – 4:6, 3:6, 2:6

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 22 января:

Алена Остапенко [24] – Ван Синьюй – 6:4, 4:6, 4:6 Белинда Бенчич [10] – Никола Бартункова – 3:6, 6:0, 4:6

Сеяные теннисисты, который покинули Australian Open по итогам двух раундов:

Стефанос Циципас [31] (R2) Денис Шаповалов [21] (R2)

Сеяные теннисистки, который покинули Australian Open по итогам двух раундов: