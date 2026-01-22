Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
Australian Open
22 января 2026, 17:03 |
139
0

По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок

Во второй день 1/32 финала мейджор покинули пять сеяных спортсменов

22 января 2026, 17:03 |
139
0
По итогам двух раундов Australian Open 2026 выбыл 21 сеяный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine

22 января завершились все встречи второго круга Открытого чемпионата Австралии 2026.

По итогам поединков двух раундов мейджор покинул 21 сеяный игрок (9 теннисистов и 12 теннисисток). Из них всего шесть вылетели на стадии 1/32 финала.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во второй день второго раунда Australian Open покинули два сеяных теннисиста и три сеянных теннисистки: Стефанос Циципас [31], Денис Шаповалов [21], Паула Бадоса [25], Алена Остапенко [24] и Белинда Бенчич [10].

Они присоединились к Эмме Радукану [29], которая проиграла свой поединок второго круга днем ранее.

Начиная с третьего раунда на турнирах Grand Slam уже возможны встречи между сеяными теннисистами / теннисистками.

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 22 января:

  • Стефанос Циципас [31] – Томаш Махач – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
  • Денис Шаповалов [21] – Марин Чилич – 4:6, 3:6, 2:6

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 22 января:

  • Паула Бадоса [25] – Оксана Селехметьева – 4:6, 4:6
  • Алена Остапенко [24] – Ван Синьюй – 6:4, 4:6, 4:6
  • Белинда Бенчич [10] – Никола Бартункова – 3:6, 6:0, 4:6

Сеяные теннисисты, который покинули Australian Open по итогам двух раундов:

  • Феликс Оже-Альяссим [7] (R1)
  • Иржи Легечка [17] (R1)
  • Флавио Коболли [20] (R1)
  • Таллон Грикспор [23] (R1)
  • Артур Риндеркнеш [24] (R1)
  • Брендон Накашима [27] (R1)
  • Жоау Фонсека [28] (R1)
  • Стефанос Циципас [31] (R2)
  • Денис Шаповалов [21] (R2)

Сеяные теннисистки, который покинули Australian Open по итогам двух раундов:

  • 🏳️ Екатерина Александрова [11] (R1)
  • Эмма Наварро [15] (R1)
  • Людмила Самсонова [18] (R1)
  • Марта Костюк [20] (R1)
  • Лейла Фернандес [22] (R1)
  • Даяна Ястремская [26] (R1)
  • София Кенин [27] (R1)
  • Майя Джойнт [30] (R1)
  • Эмма Радукану [29] (R2)
  • Паула Бадоса [25] (R2)
  • Алена Остапенко [24] (R2)
  • Белинда Бенчич [10] (R2)
По теме:
Стали известны все пары 1/16 финала Australian Open 2026 у женщин
Ветераны Чилич и Вавринка вышли в 1/16 финала Aus Open. Реакция Джоковича
Удачный дебют: Скляр пробилась в основную сетку юниорского Aus Open 2026
Даяна Ястремская Марта Костюк Екатерина Александрова София Кенин Людмила Самсонова Феликс Оже-Альяссим Эмма Наварро Лейла Фернандес Флавио Коболли Таллон Грикспор Иржи Легечка Брэндон Накашима Артур Риндеркнеш Майя Джойнт Australian Open 2026 Жоау Фонсека Эмма Радукану Стефанос Циципас Денис Шаповалов Паула Бадоса Алена Остапенко Белинда Бенчич Томаш Махач Марин Чилич Оксана Селехметьева Ван Синьюй Никола Бартункова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Теннис | 21 января 2026, 21:15 1
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко
Соболенко отреагировала на обвинения Олейниковой в поддержке лукашенко

Арина заявила, что обязательно бы что-то изменила для мира, если бы могла

Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Биатлон | 22 января 2026, 14:44 6
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону
Сборная Украины выиграла золото юниорского чемпионата Европы по биатлону

Татьяна и Тарас Тарасюки показали невероятную гонку в Иматре

Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Футбол | 22.01.2026, 09:49
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
Теннис | 22.01.2026, 14:47
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
ВИДЕО. Как Джокович одержал 399-ю победу на турнирах Grand Slam
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Футзал | 21.01.2026, 23:01
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Итоги первого дня Евро: результативный матч-открытие, чудо от Латвии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
22.01.2026, 06:23
Футбол
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
МОУРИНЬО: «Если посмотреть на Судакова, о котором вы так много говорите...»
21.01.2026, 09:53 2
Футбол
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 14
Другие виды
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
Кличко назвал цифру, которая не укладывается в голове
22.01.2026, 09:02 4
Бокс
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем