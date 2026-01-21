В первый день второго раунда Aus Open мейджор покинула только одно сеяная

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
21 января 2026, 15:45 |
377
0

Эмма Радукану не сумела справиться с Анастасией Потаповой в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 стартовали матчи второго раунда в одиночных разрядах.

В среду мейджор в Мельбурне из сеяных игроков покинула только одна теннисистка – Эмма Радукану [29]. В поединке 1/32 финала британка в двух сетах потерпела поражение от Анастасии Потаповой.

В женской сетке сразу 10 сеяных теннисисток выиграли свои матчи 21 числа: Элина Свитолина [12], Диана Шнайдер [23], Арина Соболенко [1], Виктория Мбоко [17], Клара Таусон [14], Коко Гауфф [3], Каролина Мухова [19], Мирра Андреева [8], Жасмин Паолини [7] и Ива Йович [29].

У мужчин потерь из сеяных в среду не было. Зато дальше пробились 12 теннисистов, имеющих номер посева: Томми Пол [19], Франсиско Черундоло [18], Андрей Рублев [13], Даниил Медведев [11], Алехандро Давидович Фокина [14], Карлос Алькарас [1], Лернер Тьен [25], Кэмерон Норри [26], Александр Бублик [10], Александр Зверев [3], Алекс де Минаур [6] и Фрэнсис Тиафо [29].

Сеяные теннисистки, которые покинули Australian Open 21 января:

  • R2: Эмма Радукану [29] – Анастасия Потапова – 6:7 (3:7), 2:6
Эмма Радукану Анастасия Потапова Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
