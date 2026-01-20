Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
По итогам первого раунда Australian Open вылетело 15 сеяных игроков

В третий день мейджор покинули два сеяных теннисиста и три сеяные теннисистки

По итогам первого раунда Australian Open вылетело 15 сеяных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января завершились все встречи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026. По итогам поединков во второй круг не сумели пробиться 15 сеяных игроков.

В третий день мейджор покинули два сеяных теннисиста и три сеяные теннисистки. У мужчин выступления завершили Таллон Грикспор [23] и Жоау Фонсека [28], а у женщин: Майя Джойнт [30], Лейла Фернандес [22] и Людмила Самсонова [18].

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 20 января:

  • R1: Таллон Грикспор [23] – Итан Куинн – 2:6, 3:6, 2:6
  • R1: Жоау Фонсека [28] – Элиот Спиззири – 4:6, 6:2, 1:6, 2:6

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 20 января:

  • R1: Майя Джойнт [30] – Тереза Валентова – 4:6, 4:6
  • R1: Лейла Фернандес [22] – Джанис Тджен – 2:6, 6:7 (1:7)
  • R1: Людмила Самсонова [18] – Лаура Зигемунд – 6:0, 5:7, 4:6

Сеяные теннисисты, который покинули Australian Open по итогам первого раунда:

  • Феликс Оже-Альяссим [7]
  • Иржи Легечка [17]
  • Флавио Коболли [20]
  • Таллон Грикспор [23]
  • Артур Риндеркнеш [24]
  • Брендон Накашима [27]
  • Жоау Фонсека [28]

Сеяные теннисистки, который покинули Australian Open по итогам первого раунда:

  • 🏳️ Екатерина Александрова [11]
  • Эмма Наварро [15]
  • Людмила Самсонова [18]
  • Марта Костюк [20]
  • Лейла Фернандес [22]
  • Даяна Ястремская [26]
  • София Кенин [27]
  • Майя Джойнт [30]
Жоау Фонсека Таллон Грикспор Майя Джойнт Тереза Валентова Лейла Фернандес Джанис Тджен Людмила Самсонова Лаура Зигемунд Феликс Оже-Альяссим Иржи Легечка Флавио Коболли Артур Риндеркнеш Брэндон Накашима Екатерина Александрова Эмма Наварро Марта Костюк Даяна Ястремская София Кенин Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
