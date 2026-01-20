По итогам первого раунда Australian Open вылетело 15 сеяных игроков
В третий день мейджор покинули два сеяных теннисиста и три сеяные теннисистки
20 января завершились все встречи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026. По итогам поединков во второй круг не сумели пробиться 15 сеяных игроков.
В третий день мейджор покинули два сеяных теннисиста и три сеяные теннисистки. У мужчин выступления завершили Таллон Грикспор [23] и Жоау Фонсека [28], а у женщин: Майя Джойнт [30], Лейла Фернандес [22] и Людмила Самсонова [18].
Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 20 января:
- R1: Таллон Грикспор [23] – Итан Куинн – 2:6, 3:6, 2:6
- R1: Жоау Фонсека [28] – Элиот Спиззири – 4:6, 6:2, 1:6, 2:6
Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 20 января:
- R1: Майя Джойнт [30] – Тереза Валентова – 4:6, 4:6
- R1: Лейла Фернандес [22] – Джанис Тджен – 2:6, 6:7 (1:7)
- R1: Людмила Самсонова [18] – Лаура Зигемунд – 6:0, 5:7, 4:6
Сеяные теннисисты, который покинули Australian Open по итогам первого раунда:
- Феликс Оже-Альяссим [7]
- Иржи Легечка [17]
- Флавио Коболли [20]
- Таллон Грикспор [23]
- Артур Риндеркнеш [24]
- Брендон Накашима [27]
- Жоау Фонсека [28]
Сеяные теннисистки, который покинули Australian Open по итогам первого раунда:
- 🏳️ Екатерина Александрова [11]
- Эмма Наварро [15]
- Людмила Самсонова [18]
- Марта Костюк [20]
- Лейла Фернандес [22]
- Даяна Ястремская [26]
- София Кенин [27]
- Майя Джойнт [30]
