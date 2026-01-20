По итогам первого раунда Australian Open вылетело 15 сеяных игроков

20 января завершились все встречи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026. По итогам поединков во второй круг не сумели пробиться 15 сеяных игроков.

В третий день мейджор покинули два сеяных теннисиста и три сеяные теннисистки. У мужчин выступления завершили Таллон Грикспор [23] и Жоау Фонсека [28], а у женщин: Майя Джойнт [30], Лейла Фернандес [22] и Людмила Самсонова [18].

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 20 января:

R1: Таллон Грикспор [23] – Итан Куинн – 2:6, 3:6, 2:6

Жоау Фонсека [28] – Элиот Спиццири – 4:6, 6:2, 1:6, 2:6

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 20 января:

R1: Майя Джойнт [30] – Тереза Валентова – 4:6, 4:6

Лейла Фернандес [22] – Джанис Тджен – 2:6, 6:7 (1:7)

Людмила Самсонова [18] – Лаура Зигемунд – 6:0, 5:7, 4:6

Сеяные теннисисты, который покинули Australian Open по итогам первого раунда:

Феликс Оже-Альяссим [7]

Феликс Оже-Альяссим [7] Иржи Легечка [17]

Иржи Легечка [17] Флавио Коболли [20]

Флавио Коболли [20] Таллон Грикспор [23]

Таллон Грикспор [23] Артур Риндеркнеш [24]

Артур Риндеркнеш [24] Брендон Накашима [27]

Брендон Накашима [27] Жоау Фонсека [28]

Сеяные теннисистки, который покинули Australian Open по итогам первого раунда: