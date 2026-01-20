Впервые с 2021 года. Только одна украинка сумела выйти во 2-й круг Aus Open

20 января завершились все матчи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026.

По итогам поединков 1/64 финала в следующий круг пробилась только одна украинка из шести – Элина Свитолина.

Еще пять представительниц Украины – Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина завершили выступления в первом же раунде.

Результаты украинок в первом раунде Australian Open 2026:

R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша

Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10)

Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе – 4:6, 5:7

Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9] – 6:7 (6:8), 1:6

Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович [WC] – 6:4, 6:7 (3:7), 1:6

Ангелина Калинина [Q] – Ван Синьюй – 3:6, 3:6

Впервые с 2021 года во втором раунде Australian Open сыграет только одна украинка. Пять лет назад в основной сетке мейджора в Мельбурне было две украинки (Элина Свитолина и Марта Костюк). Тогда Элина добралась до четвертого раунда Aus Open.

Свитолина в 1/32 финала Aus Open 2026 сыграет против Линды Климовичовой.