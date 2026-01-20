Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Впервые с 2021 года. Только одна украинка сумела выйти во 2-й круг Aus Open
Australian Open
20 января 2026, 16:50
1064
2

Выступления на мейджоре в Мельбурне прождолжит Элина Свитолина

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января завершились все матчи первого раунда Открытого чемпионата Австралии 2026.

По итогам поединков 1/64 финала в следующий круг пробилась только одна украинка из шести – Элина Свитолина.

Еще пять представительниц Украины – Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина завершили выступления в первом же раунде.

Результаты украинок в первом раунде Australian Open 2026:

  • R1: Элина Свитолина [12] – Кристина Букша
  • R1: Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10)
  • R1: Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе – 4:6, 5:7
  • R1: Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9] – 6:7 (6:8), 1:6
  • R1: Юлия Стародубцева [Q] – Айла Томлянович [WC] – 6:4, 6:7 (3:7), 1:6
  • R1: Ангелина Калинина [Q] – Ван Синьюй – 3:6, 3:6

Впервые с 2021 года во втором раунде Australian Open сыграет только одна украинка. Пять лет назад в основной сетке мейджора в Мельбурне было две украинки (Элина Свитолина и Марта Костюк). Тогда Элина добралась до четвертого раунда Aus Open.

Свитолина в 1/32 финала Aus Open 2026 сыграет против Линды Климовичовой.

Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 21 января
ФОТО. С какой надписью на футболке Олейникова пришла на пресс-конференцию?
По итогам первого раунда Australian Open вылетело 15 сеяных игроков
Australian Open 2026 Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Даяна Ястремская Александра Олейникова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
