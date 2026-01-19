Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
19 января 2026, 16:22 | Обновлено 19 января 2026, 17:14
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков

В понедельник мейджор из сеных покинули Оже-Альяссим, Легечка, Наварро и другие

Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка

Во второй игровой день Открытого чемпионата Австралии 2026 (19 января) продолжились матчи первого раунда в одиночных разрядах.

По итогам понедельника мейджор покинули шесть сеяных игроков: две теннисистки и четыре теннисиста.

В мужской сетке поражения потерпели: Феликс Оже-Альяссим [7], Артур Риндеркнеш [24], Брендон Накашима [27] и Иржи Легечка [17].

У женщин свои поединки 1/64 финала проиграли две американки: София Кенин [27] и Эмма Наварро [15].

Всего Australian Open покинули уже 10 сеяных: пять мужчин и пять женщин.

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 19 января:

  • R1: Феликс Оже-Альяссим [7] – Нуну Боржеш – 6:3, 4:6, 4:6, RET., Оже
  • R1: Артур Риндеркнеш [24] – Фабиан Марожан – 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 4:6
  • R1: Брендон Накашима [27] – Ботик ван де Зандсхульп – 3:6, 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7)
  • R1: Иржи Легечка [17] – Артур Хеа [Q] – 5:7, 6:7 (1:7), 5:7

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 19 января:

  • R1: София Кенин [27] – Пейтон Стернс – 3:6, 2:6
  • R1: Эмма Наварро [15] – Магда Линетт – 6:3, 3:6, 3:6
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
