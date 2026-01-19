Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков

Во второй игровой день Открытого чемпионата Австралии 2026 (19 января) продолжились матчи первого раунда в одиночных разрядах.

По итогам понедельника мейджор покинули шесть сеяных игроков: две теннисистки и четыре теннисиста.

В мужской сетке поражения потерпели: Феликс Оже-Альяссим [7], Артур Риндеркнеш [24], Брендон Накашима [27] и Иржи Легечка [17].

У женщин свои поединки 1/64 финала проиграли две американки: София Кенин [27] и Эмма Наварро [15].

Всего Australian Open покинули уже 10 сеяных: пять мужчин и пять женщин.

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 19 января:

Брендон Накашима [27] – Ботик ван де Зандсхульп – 3:6, 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7) R1: Иржи Легечка [17] – Артур Хеа [Q] – 5:7, 6:7 (1:7), 5:7

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 19 января: