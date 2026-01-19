Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
В понедельник мейджор из сеных покинули Оже-Альяссим, Легечка, Наварро и другие
Во второй игровой день Открытого чемпионата Австралии 2026 (19 января) продолжились матчи первого раунда в одиночных разрядах.
По итогам понедельника мейджор покинули шесть сеяных игроков: две теннисистки и четыре теннисиста.
В мужской сетке поражения потерпели: Феликс Оже-Альяссим [7], Артур Риндеркнеш [24], Брендон Накашима [27] и Иржи Легечка [17].
У женщин свои поединки 1/64 финала проиграли две американки: София Кенин [27] и Эмма Наварро [15].
Всего Australian Open покинули уже 10 сеяных: пять мужчин и пять женщин.
Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 19 января:
- R1: Феликс Оже-Альяссим [7] – Нуну Боржеш – 6:3, 4:6, 4:6, RET., Оже
- R1: Артур Риндеркнеш [24] – Фабиан Марожан – 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 4:6
- R1: Брендон Накашима [27] – Ботик ван де Зандсхульп – 3:6, 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (3:7)
- R1: Иржи Легечка [17] – Артур Хеа [Q] – 5:7, 6:7 (1:7), 5:7
Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 19 января:
- R1: София Кенин [27] – Пейтон Стернс – 3:6, 2:6
- R1: Эмма Наварро [15] – Магда Линетт – 6:3, 3:6, 3:6
