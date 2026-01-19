15-я сеяная и прошлогодняя четвертьфиналистка покинула Aus Open в 1-м круге
Эмма Наварро в трех сетах потерпела поражение от Магды Линетт в 1/64 финала
Американская теннисистка Эмма Наварро (WTA 15) быстро завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде американка – дочь миллиардера Бена Наварро – в трех сетах проиграла Магде Линетт (Польша, WTA 50) за 2 часа и 3 минуты.
Ausralian Open 2026. 1/64 финала
Магда Линетт (Польша) – Эмма Наварро (США) [15] – 3:6, 6:3, 6:3
Это было второе очное противостояние соперниц. Магда взяла реванш за поражение двухлетней давности на кортах Монреаля.
Наварро в третий раз выступила на Aus Open – в 2025 году она добралась до 1/4 финала, где уступила Иге Свентек.
Линетт во втором круге мейджора в Мельбурне встретится с Энн Ли (США, WTA 38).
Магда в 2023 году сыграла в полуфинале Australian Open и проиграла Арине Соболенко.
