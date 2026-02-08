Андрей Ярмоленко сумел утереть нос Сергею Реброву

За всю историю проведения Чемпионата Украины зафиксировано уже 1530 дублей игроков 52-х клубов.

Возглавляет список лучших дублеров УПЛ полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко, на счету которого уже 19 (!) дублей в украинском чемпионате. Поэтому во второй части сезона-2025/2026 он может улучшить свой же рекорд и оформить юбилейный, 20-й, дубль в УПЛ.

Впервые два гола в одном матче Чемпионата Украины Ярмоленко забил 3 апреля 2010 года в гостевом поединке против «Зари» (2:0).

Андрей Ярмоленко оформлял дубли в воротах 13 клубов, а чаще всего в матчах с «Волынью» — 4 раза, донецким «Металлургом», «Александрией» и «Черноморцем» — по 2.

Среди игроков, которые дважды забивали в одной игре первой части текущего чемпионата, выделим Виталия Буяльского («Динамо»), в активе которого уже 8 дублей. Александр Филиппов («Полесье») имеет 7 дублей, Филипп Будковский («Заря»), Александр Караваев («Динамо»), Юрий Климчук («Колос») – по 4, Максим Задерака («Кривбасс»), Теди Цара («Александрия») и Владислав Шарай («Верес») — по 3.