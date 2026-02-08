ФОТО. Мадонна побывала на матче Тоттенхэм – Челси. Вот почему

Мадонна присутствовала на матче WSL, в котором «Тоттенхэм» проиграл «Челси» со счетом 0:2.

Поп-икона была среди 9 356 зрителей на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», наблюдая игру вместе с партнером и дочерьми-близнецами Стеллой и Эстер, выступающими за академию «шпор». Накануне Мадонна делилась в Instagram кадрами с матча академии.

Команда Сони Бомпастор открыла счет перед перерывом: на 39-й минуте Кейра Уолш забила после углового. Во втором тайме Алиса Томпсон удвоила преимущество «Челси», закрепив победу и сохранив третье место в таблице.

«Тоттенхэм» создал несколько опасных моментов, но реализовать их не смог. В других матчах дня «Арсенал» впервые с сентября обыграл лидера WSL «Манчестер Сити», «Ливерпуль» победил «Астон Виллу» 4:1 и покинул последнее место, «Вест Хэм» вырвал победу у «Брайтона» 3:2, а «Эвертон» обыграл «Лондон Сити» 1:0.