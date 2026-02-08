Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя
Франция
08 февраля 2026, 22:40 |
548
0

ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя

На счету звезды ПСЖ дубль в первом тайме

08 февраля 2026, 22:40 |
548
0
ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Первый тайм встречи завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в составе «Пари Сен-Жермен» забил звездный вингер Усман Дембеле. Особенно красивым получился второй гол обладателя Золотого мяча, забитый после обыгрыша двух соперников.

ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя

По теме:
ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ ПСЖ - Марсель Усман Дембеле видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Другие виды | 08 февраля 2026, 20:49 5
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

«Лучше, чем с Динамо». Защитник Вереса – о второй победе на сборах
Футбол | 08 февраля 2026, 23:11 0
«Лучше, чем с Динамо». Защитник Вереса – о второй победе на сборах
«Лучше, чем с Динамо». Защитник Вереса – о второй победе на сборах

Роман Гончаренко считает, что команда выполнила установку в игре с Кудровкой

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Футбол | 08.02.2026, 10:44
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 7
Футбол
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
07.02.2026, 05:32 12
Футбол
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
Сауль Альварес запланировал один из самых масштабных боев в боксе
07.02.2026, 02:32 1
Бокс
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем