ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя
На счету звезды ПСЖ дубль в первом тайме
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».
Первый тайм встречи завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оба гола в составе «Пари Сен-Жермен» забил звездный вингер Усман Дембеле. Особенно красивым получился второй гол обладателя Золотого мяча, забитый после обыгрыша двух соперников.
ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя
