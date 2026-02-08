В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоится матч 21-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем».

Первый тайм встречи завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола в составе «Пари Сен-Жермен» забил звездный вингер Усман Дембеле. Особенно красивым получился второй гол обладателя Золотого мяча, забитый после обыгрыша двух соперников.

ВИДЕО. Дембеле забил невероятный соло-гол в ворота Марселя