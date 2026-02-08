«Лучше, чем с Динамо». Защитник Вереса – о второй победе на сборах

Один из лидеров «Вереса» Роман Гончаренко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о спарринге с «Кудровкой», в котором была одержана победа – 1:0.

«По напряжению этот контрольный матч не уступал официальному. Это можно объяснить тем, что мы с футболистами «Кудровки» хорошо знаем возможности друг друга и удивить чем-то было сложно.

Считаю, что счет по игре, ведь ровняне чаще владели мячом, создали больше опасных моментов. Также не может не радовать, что в отличие от предыдущего спарринга – с киевским «Динамо» – уровняне на этот раз более надежно сыграли в обороне. А если не пропускаешь, то, по крайней мере, точно не проиграешь. Конечно, это добавляет оптимизма».