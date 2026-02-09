Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 04:59
Источник: клуб из Казахстана держит на карандаше фамилию Лупашко

Экс-наставник львовских Карпат может возглавить казахстанский Актобе

Источник: клуб из Казахстана держит на карандаше фамилию Лупашко
ФК Карпаты Львов. Владислав Лупашко

Казахстанский клуб Актобе продолжает поиск нового главного тренера и расширяет список кандидатов. Помимо Виктора Скрипника, в шорт-листе появилось еще одно имя – Владислав Лупашко, экс-наставник Карпат.

Руководство клуба из Казахстана внимательно отслеживает ситуацию вокруг украинского специалиста. Лупашко оказался среди вариантов, которые рассматриваются на перспективу, хотя на данный момент он не является главным фаворитом.

После увольнения из Карпат вокруг Лупашко появлялись различные слухи. В частности, сообщалось о возможном предложении возглавить женскую команду Руха, однако эта история развития не получила. Теперь у тренера может появиться новый вариант – с казахстанским Актобе.

Есть конкуренция за пост коуча Актобе. Помимо Скрипника и Лупашко, в списке клуба как минимум еще два специалиста.

Актобе Владислав Лупашко чемпионат Казахстана по футболу Карпаты Львов назначение тренера отставка Виктор Скрипник
Николай Степанов Источник: Telegram
