Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
18 января 2026, 18:32 | Обновлено 18 января 2026, 18:43
С двумя украинками. В первый день Aus Open покинули четыре сеяных игрока

Только одна потеря у мужчин, а с Костюк и Ястремской из мейджора вылетела Александрова

С двумя украинками. В первый день Aus Open покинули четыре сеяных игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января стартовали матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском и женском одиночных разрядах.

В воскресенье Australian Open покинули четыре сеяных игрока: три теннисистки и один теннисист.

Свои матчи первого раунда 18 числа проиграли и две сеяные украинки: Марта Костюк [20] и Даяна Ястремская [26]. Костюк уступила Эльзе Жакемо, а Ястремская потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе.

Еще одной сеяной теннисисткой, покинувшей Aus Open в первый игровой день, стала 11-я ракетка мира Екатерина Александрова [11]. «Нейтралку» выбила Зейнеп Сонмез.

Единственным вылетевшим сеянным теннисистом в воскресенье стал Флавио Коболли [20]. Итальянец в 1/64 финала не сумел справиться с Артуром Фери.

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 18 января:

  • R1: Марта Костюк [20] – Эльза Жакемо – 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10)
  • R1: Даяна Ястремская [26] – Елена-Габриэла Русе – 4:6, 5:7
  • R1: 🏳️ Екатерина Александрова [11] – Зейнеп Сонмез [Q] – 5:7, 6:4, 4:6

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 18 января:

  • R1: Флавио Коболли [20] – Артур Фери [Q] – 6:7 (1:7), 4:6, 1:6

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 19 января
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
