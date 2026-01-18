С двумя украинками. В первый день Aus Open покинули четыре сеяных игрока

18 января стартовали матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии 2026 в мужском и женском одиночных разрядах.

В воскресенье Australian Open покинули четыре сеяных игрока: три теннисистки и один теннисист.

Свои матчи первого раунда 18 числа проиграли и две сеяные украинки: Марта Костюк [20] и Даяна Ястремская [26]. Костюк уступила Эльзе Жакемо, а Ястремская потерпела поражение от Елены-Габриэлы Русе.

Еще одной сеяной теннисисткой, покинувшей Aus Open в первый игровой день, стала 11-я ракетка мира Екатерина Александрова [11]. «Нейтралку» выбила Зейнеп Сонмез.

Единственным вылетевшим сеянным теннисистом в воскресенье стал Флавио Коболли [20]. Итальянец в 1/64 финала не сумел справиться с Артуром Фери.

Сеянные теннисистки, которые покинули Australian Open 2026 18 января:

Сеянные теннисисты, которые покинули Australian Open 2026 18 января: