Предсезонка с Алькарасом не помогла: 22-й номер АТР быстро покинул AO-2026

22-й номер мирового рейтинга АТР Флавио Коболли (Италия) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде итальянец в трех сетах потерпел поражение от представителя Великобритании Артура Фери (АТР 185), хотя считался фаворитом. Встреча завершилась за 2 часа и 14 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Артур Фери (Великобритания) [Q] – Флавио Коболли (Италия) [20] – 7:6 (7:1), 6:4, 6:1

Это было первое очное противостояние соперников. Фери первым в мужском сетке мейджора этого года сумел одержать победу.

Артур впервые выступает на кортах Мельбурна. В квалификации он прошел Эдварда Винтера, Бернарда Томича и Дино Прижмича. Его следующим оппонентом будет либо Миомир Кецманович, либо Томас Мартин Этчеверри.

Коболли проводил предсезонную подготовку вместе с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Перед Australian Open Флавио сыграл два матча на United Cup за Италию – победа над Стэном Вавринкой и поражение Артуру Риндеркнешу.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

