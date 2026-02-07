Фонсека восхищает в Лионе. Паулу выбил аренду Эндрика, а ныне – Яремчука

Португальского наставника Паулу Фонсеку часто крайне недооценивают. В свое время во многом по этой причине специалист пожелал покинуть родную страну и принять вызов от «Шахтера», где в целом проявил себя просто блестяще, выиграв за три сезона на внутренней арене практически все, что только можно (три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок Украины). Успехи Паулу с «горняками» не оказались незамеченными в топовых европейских чемпионатах. В 2019-м Фонсеку позвали работать в «Рому», где он провел два сезона, но успеха так и не добился. Впрочем, с нынешними «волками» и их многочисленными проблемами, начинающимися далеко за пределами футбольного поля, вообще сложно сказать, кто сумел бы блистать… Гвардиола, Анчелотти, Клопп, Луис Энрике? А вы уверены?..

После «Ромы» Фонсека уехал во Францию, где в течение двух лет неплохо себя проявил с «Лиллем», а дальше… Опять соблазнился итальянской Серией А и очередным проблемным грандом – «Миланом». История Паулу и «россонери» не выдалась ни успешной, ни долгой, после чего относительно способностей Фонсеки справляться с вызовами на наивысшем уровне в очередной раз начали возникать сомнения.

Но Паулу, как та мифическая птица Феникс, опять угадал с клубом, в котором взялся работать после неудачи. В январе 2025-го португалец принял некогда величественный французский «Лион», с которым успел довести сезон до финиша в зоне еврокубков. Большего от Фонсеки в тот момент, кажется, никто и не ожидал, так как основные надежды руководства и болельщиков были связаны уже с сезоном-2025/26.

И сейчас, посредине дистанции этого сезона, в «Лионе» не могут сдержать радости – клубные боссы чрезвычайно довольны Фонсекой, под руководством которого «ткачи» ныне имеют 10-матчевую победную серию во всех турнирах, делят третью строчку в Лиге 1 с «Марселем», в блестящем стиле выиграли групповой этап в Лиге Европы (одержав 7 побед в 8 матчах и набрав 21 очко, а также забив 18 мячей в ворота соперников), а также оформив выход в четвертьфинал Кубка Франции. Учитывая тот факт, что еще летом минувшего года перед «ткачами» вовсю маячила перспектива играть в Лиге 2 из-за проблем финансового характера, нынешние достижения команды под руководством Фонсеки, оставшегося верным своим контрактным обязательствам, вызывают даже не столько восторг, сколько искреннее уважение среди почитателей «Лиона».

Да, нынешние успехи «Лиона» многие эксперты и обозреватели во Франции напрямую связывают именно с персоной Паулу Фонсеки, который взялся за работу с «ткачами» в весьма непростое время и ныне может по праву наслаждаться первыми плодами своих действий. После недавней крайне непростой домашней победы в Лиге 1 над «Лиллем» (1:0) – бывшей командой Фонсеки – даже авторитетный L'Équipe назвал бывшего тренера «Шахтера» не иначе как «Х-фактором» нынешнего «Лиона», где он, по состоянию на текущий момент, является наставником с самым высоким процентом побед (более 65%) за всю историю клуба.

«За нашей игрой приятно наблюдать, мы ведем игру, а наши тактические планы исключительны», – расхвалил работу тренерского штаба Паулу Фонсеки в одном из недавних интервью директор департамента селекции «ткачей» Матье Луи-Жан. «И прежде всего, у нас есть грозный тренер: высочайшего, самого высокого уровня», – добавил специалист.

Примечательно, что текущий контракт Фонсеки с «Лионом» рассчитан до конца сезона-2026/27, однако уже сейчас, более чем за год до его завершения, руководство французского клуба инициирует процедуру его пролонгации на, естественно, улучшенных для наставника условиях. Во многом к такому решению боссов «Лиона» подтолкнули не только последние результаты команды и 10-матчевая победная серия, но и грамотная работа клуба на трансферном рынке, что также во многом связано с персоной Фонсеки, который предпочитает напрямую влиять на подписание для «ткачей» того или иного футболиста.

Скажем, в начале нынешнего года «Лион» оформил аренду 19-летнего бразильского вундеркинда Эндрика, который за полтора года до этого провел в составе «Реала» 40 матчей, но сумел отличиться лишь 7 забитыми мячами. В Мадриде уже начали сомневаться, а не напрасно ли отдали летом 2024-го почти 50 миллионов евро «Палмейрасу» за их воспитанника, но успешный старт Эндрика в «Лионе» под руководством Фонсеки, кажется, существенно успокоил всех как в «Реале», так и в стане самих «ткачей», где также возникали опасения насчет оправданности подобной аренды.

За «Лион» Эндрик успел провести уже 5 матчей, в которых отличился 6 результативными действиями (5 голами и 1 ассистом). Более того, совсем недавно молодой бразилец публично признался, что оказался в стане «ткачей» исключительно благодаря воле и усердию Паулу Фонсеки, который буквально «выбил» решение об аренде этого исполнителя в высших кабинетах своего клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

«Если я сегодня здесь, то я должен поблагодарить Паулу», – заявил 19-летний бразилец в общении с L'Équipe. «Он рассказал мне о команде, их стиле игры и о том, что произойдет, если мой переход состоится. Теперь я могу сказать: быть здесь, в «Лионе», – это именно то, что я себе представлял, и это замечательно».

Эти слова чрезвычайно важны, ведь они звучат из уст успешного игрока, и весь этот позитив непосредственно откладывается на подкорке у руководства и болельщиков «Лиона», которые нынче понимают, что Фонсека – это, своего рода, опытный и успешный капитан, который год назад взялся за спасение вовсю дрейфующего корабля в самый разгар бури, блестяще выполнивший свою первичную задачу и ныне имеющий полное право наслаждаться всей той теплотой в его адрес, которую излучают трибуны «Парк Олимпик Лионне».

Что не менее важно: сам Фонсека сохраняет голову холодной и призывает к этому как болельщиков, так и непосредственно своих подопечных. «Мы должны продолжать сохранять равновесие», – заявляет Паулу. «Важно правильно направить наши усилия на достижение сезонных целей: давайте не будем слишком увлекаться энтузиазмом, потому что мы еще ничего не выиграли».

Для украинских болельщиков нынешние успехи Фонсеки в «Лионе» важны еще и потому, что в конце работы зимнего трансферного окна-2026 «ткачи» оформили аренду центрфорварда сборной Украины Романа Яремчука, который так и не сумел проявить все лучшие свои качества в греческом «Олимпиакосе». По слухам, наш соотечественник, как и ранее Эндрик, также оказался на «Парк Олимпик Лионне» по исключительной просьбе со стороны Фонсеки. И уже после того, как переход Яремчука состоялся, сам Паулу в интервью косвенно подтвердил эту информацию, отметив, что его команде «был нужен нападающий, и пришел Роман», которого португальский коуч охарактеризовал как «настоящего нападающего, очень качественно играющего непосредственно в штрафной».

Теперь остается дождаться, что принесет работа с Фонсекой в карьеру Романа Яремчука, хорошая моральная и физическая форма которого чрезвычайно важны для сборной Украины в преддверии мартовского плей-офф за право поехать на ЧМ-2026. И если Паулу удалось за короткий срок «реанимировать» Эндрика, то почему бы нечто подобное экс-коучу «Шахтера» теперь не проделать и с нашим соотечественником, тем паче, что менталитет украинских футболистов португальцу прекрасно знаком, и это еще один момент, дающий возможность смотреть на всю эту ситуацию с нескрываемым оптимизмом.